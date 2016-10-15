آغاز اکران انیمیشن «ناسور» در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه رسمی انیمیشن «ناسور» با عنوان «الجرح الخالد» امروز شنبه ۲۴ مهر ماه در کشور عراق برگزار می‌شود. حیدر جلوخان که از مشاوران این اثر سینمایی است و مدیریت شبکه کربلا را هم بر عهده دارد، متولی اکران این اثر عاشورایی در عراق است. وی همچنین ناظر دوبلاژ عربی این انیمیشن است.

انیمیشن سینمایی «ناسور» به کارگردانی کیانوش دالوند و تهیه‌کنندگی مشترک محمدحسین قاسمی و داریوش دالوند است که پیش از این در جشنواره «غدیر» کشور عراق جایزه بهترین انیمیشن را از آن خود کرده بود.

انیمیشن «ناسور» مدتی است در سینماهای کشور اکران شده است و روایت زندگی عبیدالله بن حر جعفی یکی از کوفیانی است که از امام حسین (ع) دعوت کرده است تا به کوفه بیایند و زمانی که می‌شنود سپاه امام به کوفه نزدیک شده است، از این شهر خارج می‌شود تا با ایشان روبه رو نشود، اما از بد حادثه به صورت کاملا ناگهانی با ایشان روبه رو شده و مجبور می‌شود تا دست رد به سینه امام بزند. از سوی دیگر نیز واقعه کربلا بخش اعظمی از داستان «ناسور» را در برمی‌گیرد.