به گزارش خبرنگار مهر، رحمتاله مهآبادی مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در حکمی امین الله صولتی را به عنوان مدیرکل جدید فرودگاه بینالمللی آیتالله آیتاللهی لارستان منصوب کرد.
در این حکم استقرار سیستم مدیریت ایمنی، نظام ارزیابی عملکرد و بهبود فرآیند مستندسازی در فرودگاهها و واحدهای ستادی تابعه، ارتقا سطح خدمات فرودگاهی و هوانوردی در جهت جلب رضایت و پاسداشت حقوق شهروندی مسافران و دیگر ذینفعان با تأکید بر تعامل لازم با فرودگاههای اطراف و پایش فرودگاههای رقیب منطقه و هماهنگی مؤثر با شرکتهای هواپیمایی و نهادهای حفاظتی – امنیتی و دیگر نهادهای عامل در خدمات فرودگاهی و بهینهسازی فرآیندها و.. تاکید شده است.
پیش از این عنایت الله انصاری فرد به عنوان مدیرکل فرودگاه بین المللی لارستان فعالیت داشته است.
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