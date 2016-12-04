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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۳

مدیرکل جدید فرودگاه بین‌المللی لارستان معرفی شد

مدیرکل جدید فرودگاه بین‌المللی لارستان معرفی شد

لار- مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور در حکمی مدیرکل جدید فرودگاه بین‌المللی لارستان را معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌اله مه‌آبادی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در حکمی امین الله صولتی را به عنوان مدیرکل جدید فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله آیت‌اللهی لارستان منصوب کرد.

در این حکم استقرار سیستم مدیریت ایمنی، نظام ارزیابی عملکرد و بهبود فرآیند مستندسازی در فرودگاه‌ها و واحدهای ستادی تابعه، ارتقا سطح خدمات فرودگاهی و هوانوردی در جهت جلب رضایت و پاسداشت حقوق شهروندی مسافران و دیگر ذینفعان با تأکید بر تعامل لازم با فرودگاه‌های اطراف و پایش فرودگاه‌های رقیب منطقه و هماهنگی مؤثر با شرکت‌های هواپیمایی و نهادهای حفاظتی – امنیتی و دیگر نهادهای عامل در خدمات فرودگاهی و بهینه‌سازی فرآیندها و..  تاکید شده است.

پیش از این عنایت الله انصاری فرد به عنوان مدیرکل فرودگاه بین المللی لارستان فعالیت داشته است.

کد مطلب 3840543

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    نظرات

    • لار IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
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      پاسخ
      عالی

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