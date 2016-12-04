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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۸

مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش:

رونق ۵۶ درصدی تعداد گردشگران دریایی در جزیره کیش

رونق ۵۶ درصدی تعداد گردشگران دریایی در جزیره کیش

کیش - مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش از بهره مندی ۳۰۲ هزار نفر در جزیره کیش از خدمات گشت های تفریحی دریایی طی هشت ماه گذشته با رشد ۵۶درصدی گردشگری دریایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، محمد جهانشاهی نسب مجموع تردد شناورها به بندر کیش طی هشت ماه گذشته را ۸ هزار و ۴۱۰ فروند اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون،۴۷ هزار و ۳۴۴ دستگاه خودرو توسط شناورهای لندینگ کرافت در مسیرهای دریایی جزیره کیش به چارک و آفتاب جابجا شد که افزایشی ۲۵ درصدی در این زمینه به ثبت رسید.

وی از ترابری ۲۹۵ هزار و ۱۶۱ نفر مسافر از طریق این بندر سخن به میان آورد و گفت: در این زمینه نسبت به سال مشابه سال گذشته، رشد ۵ درصدی را شاهد بودیم.

جهانشاهی نسب اضافه کرد: علاوه بر فعالیت های مسافری، ۳۰۲ هزار و ۶۹۶ نفر گشت دریایی با شناورهای تفریحی در آب های این جزیره مرجانی را تجربه کردند که این بخش از فعالیت های دریایی طی سال جاری ۵۶ درصد افزایش داشته است.

مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش با اشاره به تخلیه و بارگیری یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۸۱۲ تن انواع کالای نفتی و غیر نفتی در بندر کیش، اظهار داشت: از این میزان، یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۲۰۱ تن کالای غیر نفتی و ۲۱۸ هزار و ۶۱۱ تن کالای نفتی اختصاص دارد که در بخش کالاهای نفتی رشد ۳ درصدی به ثبت رسید.

وی سهم عملیات مربوط به صادرات غیر نفتی در این بندر را رقمی بالغ بر دو هزار و ۱۴۸ تن و حجم واردات اینگونه کالاها را ۳۹ هزار و ۱۶۵ تن اعلام کرد.

مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش در پایان از کابوتاژ یک میلیون و ۷۴ هزار و ۸۸۸ تن کالای غیر نفتی در این بندر خبر داد

کد مطلب 3840550

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