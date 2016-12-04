سیاوش شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بدلیل بروز بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشورهای همسایه و برخی استان های مجاور و در راستای بکارگیری اقدامات پیشگیرانه جهت حفظ سلامتی جامعه و طیور سنتی و صنعتی شکار پرندگان وحشی تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

وی بیان کرد: با توجه به بروز بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشورهای همسایه و برخی استان های مجاور، بکارگیری اقدامات پیشگیرانه جهت حفظ سلامتی جامعه و طیور سنتی و صنعتی ضروری است.

شمسی پور تصریح کرد: با توجه به اینکه پرندگان مهاجر به عنوان مهمترین عامل در جابجایی عوامل بیماری زای این بیماری بین کشورها و حتی استانها محسوب می شوند، اداره کل حفاظت محیط زیست بر اساس تصمیم ستاد بحران استان و بخشنامه دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، صدور پروانه جدید شکار پرندگان وحشی را تا روشن شدن وضعیت این بیماری لغو و شکار پرندگان را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در ادامه گفت: در این راستا دارندگان پروانه شکار، لازم است تا برای سلامتی خود، خانواده و دیگر افراد جامعه تا اطلاع بعدی از هر گونه شکار و صید پرندگان وحشی پرهیز کنند. و مردم عزیز در صورت مشاهده هر گونه تلفات غیر عادی پرندگان وحشی مراتب را سریعا به ادارات کل حفاظت محیط زیست و دامپزشکی استان اعلام کنند.