به گزارش خبرنگار مهر، اصناف و بازاریان کرمانشاه امروز یکشنبه در دیدار با استاندار و سایر مسئولان مشکلات و درخواست های خود را مطرح کردند.

مسئول اتحادیه قصابان کرمانشاه در این جلسه با اشاره به مسئله صادرات بی‌رویه دام از استان گفت: باید مازاد تولید محصولات دامی و به ویژه گوشت را صادر کرد اما متاسفانه امروز مشکلی در بحث گوشت برای استان ما ایجاد شده حل شدنی نیست.

مسئول اتحادیه صنف بلور و چینی آلات کرمانشاه نیز با انتقاد از مالیات های فراوان که اصناف باید بپردازند گفت: مدیر کل اداره مالیات استان میخواهد به مردم خدمت کند اما قطعا با فشاری که از بالا می آید نمی تواند خدمت کند و نتیجه نارضایتی ما می شود.

گلستانیان با اشاره به مشکلات ناشی از جنگ در استان بیان کرد: استاندار کرمانشاه با نفوذی که در دولت دارد می تواند مشکل مالیات اصناف را حل کند.

وی بیان کرد: کرمانشاه وضعیت خوبی ندارد و در آسیب های اجتماعی مختلفی از جمله اعتیاد رتبه اول کشور را دارد همچنین مشکل بیکاری نیز مطرح است.

وی با اشاره به مشکلات و فشار مالیاتی در استان بیان کرد: با مشکلاتی که در کرمانشاه وجود دارد سرمایه گذاران را از این شهر فراری دادند.

مشاور عمرانی اتاق اصناف استان نیز در این نشست اظهار است: اصناف بزرگترین ان. جی. ا و شاکله اقتصاد شهر است.

فردین امیری بیان کرد: متاسفانه در بحث انتقال صنوف فنی در طی سال های قبل مسئولان آنچنان که باید پای کار نبودند.

وی از اعلام آمادگی ۸ اتحادیه صنفی برای انتقال به خارج از شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: در مجموع ۱۷ اتحادیه رابرای انتقال مشخص کردیم.

امیری افزود: اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل، پروفیل کاران، میدان بار برای انتقال اعلام آمادگی کردند.

وی گفت: شهرک جدیدی تحت عنوان شهرک اتومبیل بزودی در قسمتی از شهرک صنعتی زاگرس راه اندازی می شود و برای این مهم نیازمند تعامل مدیریت استان هستیم.

مدیر کل مالیات کرمانشاه نیز در این نشست با اشاره به افزایش ۸ درصدی اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی در استان اظهار داشت: میزان نه درصدی مالیات ارزش افزوده کماکان در کرمانشاه ادامه دارد و افزایشی در این میزان نداشتیم.

ملکشاهی بیان کرد: میزان مالیات های دریافتی در بحث مشاغل در استان طی ۸ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد کاهش داشته است و این مسئله نشان از رکود است.

وی با بیان اینکه افزایش میزان مالیات نداشتیم، گفت: خط قرمز ما قانون مالیاتی است و اداره مالیات با کسی خصومت شخصی ندارد.