۱۵۰۰ میلیارد تومان در پروژه های موقوفات درمانی هزینه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دهه وقف، حجت الاسلام محمدمهدی حاتمی، در نشست شورای راهبردی وقف و سلامت با تبیین دستاوردهای تفاهم نامه سازمان اوقاف و وزارت بهداشت اظهارکرد: این تفاهم نامه به شناساندن و ارتقاء عملکرد اوقاف و وزارت بهداشت در حوزه موقوفات درمانی کمک بسزایی می کند.

وی عنوان کرد: در واقع این تفاهم نامه صورت گرفت تا بتوانیم بدون هیچ ممانعتی به اجرای نیات واقفان در این عرصه بپردازیم، به طوری که ساخت درمانگاه ها و کلینیک های ویژه به آسانی صورت پذیرد.

معاون اوقافی،حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف اضافه کرد: در این توافقنامه مصوب شد تا طرفین از هر گونه طرح دعوی در مراجع قضایی پرهیز کنند و اختلاف ها در جلسات و کارگروه های داخلی، مطرح و حل و فصل شود لذا این کار سبب تسهیل در امور و کاهش میزان پرونده های ارجاعی به قوه قضاییه می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پروژه های در حال ساخت و آماده این سازمان در سطح کشور، ابراز کرد: از پروژه های در حال ساخت استان تهران می توان به بیمارستان سوانح و سوختگی عمیدی نوری، بیمارستان روحانی نژاد، بیمارستان آرش، درمانگاه و بیمارستان ملارد اشاره کرد.

وی به دیگر پروژه های سازمان اوقاف در سایر استانهای کشور اشاره و تأکید کرد: در استان مرکزی توسعه بیمارستان آیت الله خوانساری، در زنجان موقوفه میرزا شفیع و بیمارستان سوختگی کن در دست اقدام و ساخت هستند.

حاتمی اضافه کرد: طی دو سال گذشته حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه ها با همکاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هزینه شده و این رقم بسیار خوبی در حوزه پروژه های درمانی و اتفاق خوشایندی در حوزه بین بخشی دولت به شمار می آید.