درخواست جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل درباه اوضاع حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نمایندگان کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، قطر و امارات در سازمان ملل با انتشار بیانیه ای خواستار تشکیل جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اوضاع سوریه به ویژه تحولات جاری در حلب شدند.

کشورهای مذکور در این بیانیه مشترک بدون اشاره به کمک های مالی و تسلیحاتی آن ها به گروه های تروریستی در سوریه مدعی شده اند: خونریزی های جاری در سوریه و بحران امدادرسانی در حلب لزوم درخواست تشکیل جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اوضاع سوریه به ویژه تحولات جاری در حلب را به اثبات رسانده است.

در ادامه بیانیه کشورهای حامی گروهک ها در سوریه آمده است: از آنجائیکه شورای امنیت سازمان ملل نتوانسته است به اجماع کافی درباره این موضوع برسد، لازم به نظر می رسد تا نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیماتی را پیرامون صلح و ثبلات بین المللی اتخاذ نماید.

لازم به ذکر است، سوریه از سال ۲۰۱۱ تا کنون درگیر جنگ با گروه های تروریستی مورد حمایت غرب است؛ گروهک هائی که فهرست بلند جنایات شان حتی سازمان های به اصطلاح حقوق بشری را نیز به صدا درآورده است.

بررسی ادبیات پیشین جنگ با تروریست ها در سوریه نشان می دهد هربار که ارتش به کمک نیروهای مردمی این کشور به پیروزی های چشمگیری علیه تروریست ها دست یافتند؛ حامیان این گروهک ها یک صدا خواستار توقف درگیری ها و یا تشکیل یک جلسه اضطراری در سازمان ملل شده اند.