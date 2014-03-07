به گزارش خبرگزاری مهر، عربستان، امارات و بحرین روز چهارشنبه در اقدامی هماهنگ، سفیران خود را از دوحه در اعتراض به آنچه سیاستهای مداخله جویانه قطر در امور خود توصیف کردند، فراخواندند.

این سه کشور اعلام کرده بودند که دوحه به توافقنامه ای که بر عدم دخالت در امور داخلی کشورهای عضو تصریح می کند، پایبند نبوده است.

روزنامه های قطر، این اقدام عربستان، امارات و بحرین را بی سابقه توصیف کرده اند.

حکومت قطر در واکنش به اقدام سه کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس، تنها به ابراز تاسف و شگفتی بسنده و اعلام کرد دوحه هرگز دست به مقابله به مثل نخواهد زد، زیرا به امنیت تمام کشورهای عضو شورای همکاری پایبند خواهد بود.

یک منبع نزدیک به حکومت قطر گفته است قطر هرگز سیاستهای خارجی خود را صرف نظر از فشارها تغییر نخواهد داد.

بر اساس گزارش روزنامه الرایه، این منبع تاکید کرده است قطر هرگز از میزبانی اعضای اخوان المسلمین از جمله شیخ یوسف القرضاوی دست نخواهد کشید.

یک منبع در وزارت خارجه قطر گفته است این حق هر کشور دارای حاکمیت است که سیاستهای خارجی خاص خود را داشته باشد.

این منبع افزود هیچ اختلافاتی میان قطر و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری در خصوص مسائل منطقه وجود ندارد و اختلافات بیشتر مربوط به سیاست خارجی(از جمله در خصوص سوریه و مصر) است.

این در حالی است که مصر به صراحت از اقدام سه کشور عربستان، امارات و بحرین در فراخواندن سفیرانشان از قطر حمایت کرده است.

دولت مصر با بیان اینکه از اقدامات دولت قطر علیه اراده ملت مصر و منافع آنها ناراضی است، از قطر خواسته است رویه خود را اصلاح کند .

دولت مصر تاکید کرده است که قطر نه تنها با مصر، بلکه با بیشتر کشورهای عربی مشکل دارد و این کشور باید مشخص کند که آیا در کنار همبستگی عربی و حمایت از امنیت اعراب قرار می گیرد یا در کنار دیگر قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که برخی خبرنگاران عرب در مقر اتحادیه عرب از تمایل عربستان برای الحاق مصر به شورای همکاری خلیج فارس خبر داده اند و قرار است این مسئله در نشست فوق العاده ای که انتظار می رود شورای همکاری در حاشیه نشست سران عرب در روزهای 25 و 26 مارس در کویت برگزار کند، بررسی شود.

به نظر می رسد اختلافات میان قطر با سه کشور عربستان، امارات و بحرین نه تنها کاهش نیافته، بلکه افشای تلاش کشورهای تحریم کننده قطر برای جلوگیری از پرواز هواپیماهای هواپیمایی قطر در آسمان این کشورها نشان می دهد اختلافات میان این کشورها جدی است.

القبس کویت فاش کرده بود کشورهای عربستان، امارات و بحرین که سفیران خود را از قطر خوانده اند برای جلوگیری از پرواز هواپیماهای هواپیمایی قطر در آسمان خود تلاش می کنند.

این در حالی است که برخی رسانه های عربی از تصمیم عربستان برای تعطیل کردن دفتر شبکه الجزیره قطر خبر داده اند.