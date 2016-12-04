پیکر سرباز شهید نیروی انتظامی تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهرستان هشترود در این مراسم گفت: امروز بسیاری از موفقیت ها و برکات نظام جمهوری اسلامی به برکت خون شهیدان رقم خورده است و باید راه شهدا تداوم یابد.

حجت الاسلام علی رحیمی با تاکید بر اینکه شهادت هنر مردان خدایی است، ابراز داشت: شهادت مخصوص بندگان خاص خدا است و نصیب هر فردی نمی شود. امروز پیکر پاک سرباز شهیدی در هشترود تشییع می شود که جان خود را در راه این نظام و کشور فدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه امروز امنیت و آزادی کشور را مدیون رشادت های شهیدان و سربازان در مرزها هستیم، ادامه داد: الان خیلی ها در مرزهای آبی و خاکی این کشور از خاک نظام جمهوری اسلامی دفاع می کنند.

گفتنی است شهید مجتبی یعقوبی سرباز وظیفه اهل روستای باشماق هشترود بود که در هنگام انجام ماموریت در منطقه ماکو به درجه رفیع شهادت نائل شد.