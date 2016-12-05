۲ بهله پرنده شکاری در قزوین رهاسازی شد

سیاوش غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو پرنده شکاری شامل یک بهله پیغو و یک بهله قرقی پس از احیا و بهبودی کامل در زیستگاه اصلی خود رها سازی شدند و با پروازی غرور آفرین به آشیانه خود بازگشتند.

وی افزود: این پرندگان که دچار مصدومیت جزئی بودند توسط مردم و دوستداران محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز تحویل داده شده بودند که پس از تیمار و بهبودی کامل به زیستگاهشان بازگشتند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اداره شهرستان البرز گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و برودت هوا و بارش برف و باران حیوانات و پرندگان وحشی ممکن است به مناطق مسکونی نزدیک شوند، از شهروندان می خواهیم در صورت مشاهده چنین وضعیتی به این حیوانات و پرندگان پناه داده و سریعا این اداره را مطلع کنند.