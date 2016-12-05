محور جدید سنندج - مریوان تا دو سال آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمدزاهدی شامگاه یکشنبه در جریان بازدید از محور سنندج – مریوان، اظهار داشت: تکمیل محور جدید مریوان - سنندج در اولویت برنامه های راهسازی استان قرار داد و سعی می شود محور جدید سنندج به مریوان تا ۲ سال آینده زیر بار ترافیک برود.

وی ادامه داد: این محور به طول ۵۲ کیلومتر در ۲ قطعه درحال انجام است و قطعه اول به طول ۳۰ کیلومتر با ۹۵ درصد پیشرفت در حال تکمیل شدن است.

استاندار کردستان گفت: قطعه دوم نیز به طول ۲۰ کیلومتر هم اکنون به دو پیمانکار واگذار شده است و کارگاه های آن نیز تجهیز شده است که انتظار می رود تا ۲ سال آینده کل این مسیر به بهره برداری برسد.

وی بیان کرد: تا اکنون حدود هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال برای این طرح هزینه شده است و تکمیل این محور نیازمند تامین هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال دیگر است که خوشبختانه هماهنگی های خوبی برای جذب اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه صورت گرفته است.

زاهدی اظهار داشت: در سال جاری ۳۱۰ میلیارد ریال از اعتبار مورد نیاز در قانون بودجه سال ۹۵ پیش بینی شده است و بقیه نیز از محل اسناد خزانه، سفر رهبر معظم انقلاب و سفر ریاست جمهوری به کردستان تامین شده است.

زاهدی با اشاره به تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه، عنوان کرد: تمامی اعتبار مورد نیاز طی سال های ۹۵ و ۹۶ تامین شده است و مشکلی به لحاظ اعتباری برای سال آینده برای تکمیل این طرح وجود ندارد.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه قطعه دوم این محور دارای تونل هزار و ۸۸۴ متری است، گفت: به علت زمانبر بودن احداث این تونل طبق نظر مشاور طرح احداث همزمان کنار گذر تونل برای اتصال قطعه اول و دوم اقدام شده است.

زاهدی اظهار داشت: انتظار می رود با این تدبیر سال آینده محور جدید آماده تردد خودروهای سنگین شود تا از عبور کامیون ها از داخل شهر سروآباد این استان جلوگیری شود.

وی افزود: در این مسیر ۵۲ کیلومتری احداث سه تونل پیش بینی شده بود که تا کنون تونل همرو به طول هزار و ۳۲۶ متر به اتمام رسیده و فقط کف سازی و آسفالت آن باقی مانده است.

زاهدی در پایان گفت: در این راستا ۸۰ متر از تونل گزردره ۳۲۲ متری احداث شده است و بقیه مسیر نیز در حال انجام است و در ادامه ۲۰۰ متر از تونل هزار و ۸۸۶ متری باغان نیز تا کنون اجرا شده و بقیه طرح نیز توسط شرکت پیمانکار در حال انجام است.

در جریان این بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، مدیرکل راه و شهرسازی و مجری پروژه نیز حضور داشتند و توضیحات لازم در خصوص وضعیت این پروژه مهم را ارائه کردند.