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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

آیت الله رشاد رحلت آیت‌الله شیخ محمد فاضل استرآبادی را تسلیت گفت

آیت الله رشاد رحلت آیت‌الله شیخ محمد فاضل استرآبادی را تسلیت گفت

در پی رحلت آیت‌الله حاج شیخ محمد فاضل استرآبادی (قدّس سرّه) آیت الله رشاد رحلت آیت‌الله حاج شیخ محمد فاضل استرآبادی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت آیت‌الله حاج شیخ محمد فاضل استرآبادی(قدّس سرّه)، آیت الله رشاد رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران در پیامی این ضایعه‌ مولمه را تسلیت گفتند.

متن کامل پیام ایشان به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ضایعه­ ارتحال ابوالشهید، عالم عامل، آیت‌الله حاج شیخ محمد فاضل استرآبادی(قدّس سرّه)، موجب تالّم و تأسف گردید.

آن روحانی ربانی که صهر عارف عظیم الشأن آیت الله شیخ محمد کوهستانی تاب ثراه بود، علاوه بر برخورداری از مراتب علمی و اخلاقی عالی، در عرصه­ خدمات اجتماعی و تربیتی، منشأ آثار مبارکی در خطه­ شمال کشور بود و از ارکان حوزه ­های علمیه­ آن دیار قلمداد می­ شد و فقدانش مصداق ثُلمه بر پیکره‌ اسلام، مکتب اهل بیت(س) و حوزه­ های علمیه محسوب می­ گردد.

اینجانب این ضایعه‌ مولمه را، از سوی خود و اعضای محترم شورا و مدیریت و استادان حوز ه ­های علمیه­ استان تهران، به محضر مبارک حضرت بقیّة الله ارواحنا له الفداء و رهبر فرزانه­ انقلاب اسلامی و دیگر مراجع عظام دامت برکاتهم، فرزندان عالم و فرهیخته­ ایشان حضرات حجج آقایان حاج شیخ محمدرضا و حاج شیخ محمدهادی فاضل، تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری برای او رفعت رتبت، و برای همه­ وابستگان و دلبستگان آن مرحوم صبر و اجر مسئلت می ­کنم.

                                                                                         علی‌اکبر رشـاد

                                                                رییس شورای حوزه­های علمیه استان تهران

کد مطلب 3841238

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    نظرات

    • محمد حسین IR ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      مرحوم آیت الله فاضل(ره) فرزند دیگری نیز دارند که از قلم افتاد!!: حجت الاسلام ابراهیم فاضل.

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