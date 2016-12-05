به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت آیت‌الله حاج شیخ محمد فاضل استرآبادی(قدّس سرّه)، آیت الله رشاد رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران در پیامی این ضایعه‌ مولمه را تسلیت گفتند.

متن کامل پیام ایشان به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ضایعه­ ارتحال ابوالشهید، عالم عامل، آیت‌الله حاج شیخ محمد فاضل استرآبادی(قدّس سرّه)، موجب تالّم و تأسف گردید.

آن روحانی ربانی که صهر عارف عظیم الشأن آیت الله شیخ محمد کوهستانی تاب ثراه بود، علاوه بر برخورداری از مراتب علمی و اخلاقی عالی، در عرصه­ خدمات اجتماعی و تربیتی، منشأ آثار مبارکی در خطه­ شمال کشور بود و از ارکان حوزه ­های علمیه­ آن دیار قلمداد می­ شد و فقدانش مصداق ثُلمه بر پیکره‌ اسلام، مکتب اهل بیت(س) و حوزه­ های علمیه محسوب می­ گردد.

اینجانب این ضایعه‌ مولمه را، از سوی خود و اعضای محترم شورا و مدیریت و استادان حوز ه ­های علمیه­ استان تهران، به محضر مبارک حضرت بقیّة الله ارواحنا له الفداء و رهبر فرزانه­ انقلاب اسلامی و دیگر مراجع عظام دامت برکاتهم، فرزندان عالم و فرهیخته­ ایشان حضرات حجج آقایان حاج شیخ محمدرضا و حاج شیخ محمدهادی فاضل، تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری برای او رفعت رتبت، و برای همه­ وابستگان و دلبستگان آن مرحوم صبر و اجر مسئلت می ­کنم.

علی‌اکبر رشـاد

رییس شورای حوزه­های علمیه استان تهران