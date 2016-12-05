دبیر دوره چهارم منصوب شد/ رضایت از تعطیل نبودن سالن های تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین‌های مذهبی «خمسه» شامگاه گذشته ۱۴ آذرماه با حضور محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری، حجت‌الاسلام غلامی دبیر شورای فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری، علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرام گیل آبادی نماینده شهردار تهران، امیر عبدالحسینی معاون هنری سامان فرهنگی هنری شهرداری، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی، حسین مسافرآستانه و مهرداد رایانی مخصوص برگزار شد.

علی اصغر خسروی دبیر سومین دوره سوگواره هنرهای نمایشی و آیین‌های مذهبی «خمسه» گفت: در این دوره ۷۳ اجرا از بخش‌های مختلف در ۲۲ فضای نمایشی از جمله سالن نمایش، مساجد، فرهنگسراها و میادین اصلی را در طی ۲۴ روز شاهد بودیم که قطعا این امکان بدون همکاری محمدباقر قالیباف شهردار تهران، رئیس یازمان فرهنگی هنری شهرداری و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میسر نمی‌شد.

وی در ادامه سخنانش از مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری و احسان محمد حسنی مدیرعامل سازمان اوج بخاطر همکاری در برگزاری این سوگواره تشکر کرد.

دبیر سومین دوره سوگواره هنرهای نمایشی و آیین‌های مذهبی «خمسه» همچنین عنوان کرد: اگر از اجراهای خوب و استقبال مخاطبان و مقایسه دوره‌های برگزاری پیشین و همچنین مقایسه کیفیت آثار در این دوره با دوره‌های پیشین بگذریم نمی‌توان از این نکته گذشت که موضوع مدافع حرم تا چه میزان در دل هنرمندان جا باز کرده است و باعث خلق آثار جدید و حائز اهمیت شده است.

وی افزود: هنرمند متعهد تئاتر به حرمت سوگواره با لباس احرام کوشید تا روایتگر عاشقی مدافعان حرم باشد.

خسروی بیان کرد: سوگواره هنرهای نمایشی و آیین‌های مذهبی «خمسه» نقش و روح فراموش شده را مدنظر قرار داد تا مبنای فعالیت هنری را در مسجد بنا کند و هنر شریف را با معنویت همراه کند و پالایش روح تعالی پیدا کند.

وی ادامه داد: آیین افتتاح این دوره سوگواره «خمسه» با کسب رخصت به واسطه حضور بر سر مزار شهدای مدافع حرم آغاز شد و امروز نیز پرونده سومین دوره را با یاد این عزیزان به پایان می‌رسانیم تا مورد عنایت خمسه آل‌عبا قرار گیریم.

در بخش دیگری از این مراسم که به یادبود سعید کشن فلاح اختصاص داشت، نماهنگی از کشن فلاح پخش شد و در ادامه خانواده این هنرمند پیشکسوت مورد قدردانی قرار گرفتند.

در بخش دیگر آیین اختتامیه سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین‌های مذهبی «خمسه» نیز محمود صلاحی گفت: سومین دوره سوگواره «خمسه» به نحو احسن کار خود را آغاز کرد و در کنار شهدای مدافع حرم با حضور بهترین هنرمندان کشور برگزار شد. هنرمندانی که در این سوگواره همکاری کردند هنرمندان متعهدی هستند که به تنها اطلاعیه ما توجه داشتند. این هنرمندان برای اجرای آثارشان در سوگواره روزها و هفته‌ها تمرین و کار کردند تا بتوانند نمایش‌هایشان را طی ۲۲ روز در سالن‌ها و مکان‌های تعیین‌شده اجرا کنند. این حرکت هنرمندان نشان‌دهنده تعهد آنها به مبانی دینی و جوانمردی و کار بهترین فرزندان این ملت است.

وی افزود: هنرمندان با هنرشان و نویسندگان با قلمشان ارادت خود را نسبت به شهدای مدافع حرم ابراز کردند. نمی‌دانم با چه زبانی می‌توان از شما تشکر کرد. ای کاش می‌شد که گوشه‌ای از این نمایش‌ها را صدا و سیما به گوش مردم می‌رساند.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تصریح کرد: استقبال قابل توجه مردم از آثار نمایشی این سوگواره بیانگر این است که هم مردم اهل دیدن نمایش‌های خوب هستند و هم هنرمندان ما اهل ارائه آثار باکیفیت هستند. این امر وظیفه ما را به عنوان مدیران فرهنگی و هنری سخت‌تر می‌کند. من در مدت دو سالی که در سازمان فرهنگی هنری شهرداری مشغول به فعالیت هستم صحنه‌هایی را دیدم که موجب رغبت من در ارتباط با ارائه هنرهای خوب از سوی هنرمندانمان بود.

صلاحی با تاکید بر این‌که ما باید زمینه گسترش ارائه آثار با کیفیت را فراهم کنیم تصریح کرد: پیش از این در دو ماه محرم و صفر سالن‌های نمایشی تعطیل می‌شد و در این ایام هم هنرمندان از اجرای نمایش محروم می‌شدند و هم مخاطبان نمی‌توانستد نمایش ها را به تماشا بنشینند، در حالی که ما توانستیم بری ادای دین به شهدا نمایش های آیینی و دینی را به اجرا برسانیم. سالن‌های نمایشی نباید حتی برای یک شب هم تعطیل شود. ما باید در تناسب با ایام، آثار نمایشی را به مخاطبان ارائه کنیم.

وی در ادامه سخنانش از بهره‌برداری دو پردیس بزرگ تئاتر تهران و صبا در ماه آینده اظهار امیدواری کرد و افزود: امیدوارم این سالن‌ها با نمایش‌های ارزشمند و استقباال پرشور مردم همواره از اجراهای متعدد پر شود. انتظارم این است که کار با توسعه کمی و کیفی ادامه یابد اگرچه امسال نسبت به سال گذشته کارها از رونق بهتری برخوردار بوده‌اند. حضور هنرمندان بخصوص جوانان که زیر نظر پیشکسوتان کار می‌کنند، برای ما مغتنم است. ما معتقد هستیم که مضامینی چون اخلاقیات اجتماعی، سبک زندگی و همچنین وفای به عهد باید از طریق هنر مطرح شوند چراکه این روش بسیارماندگارتر است.

وی در پایان سخنانش علی اصغر خسروی را به عنوان دبیر چهارمین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین‌های مذهبی خمسه معرفی کرد.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری همچنین در خصوص راه‌اندازی هرچه زودتر سالن نمایشی در باغ کتاب تهران در عباس‌آباد اظهار امیدواری کرد.

همچنین در این اختتامیه یادبودی هم برای مداح اهل بیت حاج سلیم موذن زاده و شهید خبرنگار خزایی برپا شد.