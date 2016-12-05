سومین نشست تخصص وقف و اقتصاد مقاومتی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف با بیان اینکه وقف یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است تصریح کرد: در راستای سیاست ها و برنامه های سازمان اوقاف و به منظور تبیین جایگاه و نقش وقف و موقوفات در اقتصاد مقاومتی سومین نشست تخصصی وقف و اقتصادمقاومتی سه شنبه ۱۶ آذرماه همزمان با آخرین روز از دهه بزرگداشت وقف در سازمان اوقاف برگزار می شود.

عباسعلی جعفری با بیان اینکه یکی از سیاست های محوری سازمان اوقاف احیاء و عمران موقوفات و ارتقاء سطح بهره وری اقتصادی است تصریح کرد: در این راستا مدیر عامل بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور گزارشی از عملکرد این بنیاد ارائه خواهد کرد.

وی با اشاره به رویکردهای این نشست تخصصی گفت : براساس برنامه ریزی صورت گرفته یکی از اساتید دانشگاه راهکارهای افزایش اثر بخشی نهاد وقف در توسعه بخش های کشاورزی و اقتصادی را تبیین خواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از صاحب نظران راهکارهای افزایش مشارکت مردم در مدیریت احیاء و سرمایه گذاری موقوفات را مورد بررسی قرار خواهد داد