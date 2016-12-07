جزئیات بودجه فرهنگی دستگاههای دولتی در سال ۹۶

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، بودجه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۵۶ میلیارد و ۷۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.؛ در حالیکه این نهاد در بودجه سال ۹۵ کل کشور، ۵۰ میلیارد و ۷۹۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بودجه داشته است.

در عین حال بر اساس جداول لایحه، بودجه سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز ۱۱۴ میلیارد و ۸۶۹ میلیون تومان در نظر گرفته شده که سال جاری این بودجه ۱۲۸ میلیارد و ۴۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. این در شرایطی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان امور سینمایی صد و ۱ هزار و ۱۸۰ میلیارد و ۱۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۹۶ و یک هزار و ۱۲ میلیارد و ۵۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال جاری بوده است.

در عین حال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در لایحه بودجه ۲۵۸ میلیارد و ۱۷۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در مصوب سال ۹۵ نیز ۲۳۰ میلیارد و ۱۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بودجه داشته است. این در شرایطی است که بودجه موسسه نشر و آثار حضرت امام(ره) در سال ۹۶ معادل ۷۶ میلیارد و ۹۸۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در سال ۹۵ ۵۹ میلیارد و ۵۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.

بر اساس جداول لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سال آینده ۲۳ میلیارد تومان و در سال گذشته ۲۱ میلیارد تومان بودجه داشته است؛ این در شرایطی است که بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس نیز ۸۲ میلیارد و ۱۰۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال آینده و ۶۲ میلیارد و ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال جاری بودجه از سوی دولت دارد.

بودجه در نظر گرفته شده برای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ۱۴۲ میلیارد و ۴۱ میلیون و ۴۰۰ تومان در سال ۹۶ و ۱۲۸ میلیارد و ۴۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۹۵ است. در عین حال سازمان تبلیغات اسلامی نیز در سال جاری ۳۱۴ میلیارد و ۵۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در سال آینده در صورت تصویب مجلس، ۳۷۷ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بودجه خواهد داشت.

یکی دیگر از سازمان‌های بخش فرهنگی بودجه، سازمان اوقاف و امور خیریه است که در سال جاری ۱۱۴ میلیارد و ۹۰۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در لایحه بودجه سال آینده نیز ۱۳۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بودجه دارد. در عین حال بودجه سازمان صدا و سیما نیز در سال جاری هزار و ۳۳۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و در لایحه بودجه هزار و ۵۹۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

بودجه وزارت ورزش و جوانان در سال جاری ۸۷۱ میلیارد و ۷۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در لایحه بودجه هزار و ۵۳ میلیارد و ۷۷۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. همچنین بودجه وزارت آموزش و پرورش نیز ۳۱ هزار ۶۸۱ میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای سال آینده و ۲۸ هزار و ۶۹۰ میلیارد و ۹۰۰ هزار و ۲۰۰ تومان برای سال جاری است.

در عین حال بودجه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۶ نیز در صورت تصویب مجلس ۸۵ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که در سال جاری نیز ۶۵ میلیارد و ۷۶۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.