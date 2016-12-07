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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۹:۴۸

بر اساس لایحه بودجه منتشر شد؛

جزئیات بودجه فرهنگی دستگاههای دولتی در سال ۹۶

جزئیات بودجه فرهنگی دستگاههای دولتی در سال ۹۶

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، بودجه فرهنگی دستگاههای دولتی با افزایش روبرو بوده است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، بودجه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۵۶ میلیارد و ۷۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.؛ در حالیکه این نهاد در بودجه سال ۹۵ کل کشور، ۵۰ میلیارد و ۷۹۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بودجه داشته است.

در عین حال بر اساس جداول لایحه، بودجه سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز ۱۱۴ میلیارد و ۸۶۹ میلیون تومان در نظر گرفته شده که سال جاری این بودجه ۱۲۸ میلیارد و ۴۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. این در شرایطی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان امور سینمایی صد و ۱ هزار و ۱۸۰ میلیارد و ۱۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۹۶ و یک هزار و ۱۲ میلیارد و ۵۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال جاری بوده است.

در عین حال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در لایحه بودجه ۲۵۸ میلیارد و ۱۷۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در مصوب سال ۹۵ نیز ۲۳۰ میلیارد و ۱۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بودجه داشته است. این در شرایطی است که بودجه موسسه نشر و آثار حضرت امام(ره) در سال ۹۶ معادل ۷۶ میلیارد و ۹۸۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در سال ۹۵ ۵۹ میلیارد و ۵۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.

بر اساس جداول لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سال آینده ۲۳ میلیارد تومان و در سال گذشته ۲۱ میلیارد تومان بودجه داشته است؛ این در شرایطی است که بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس نیز ۸۲ میلیارد و ۱۰۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال آینده و ۶۲ میلیارد و ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال جاری بودجه از سوی دولت دارد.

بودجه در نظر گرفته شده برای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ۱۴۲ میلیارد و ۴۱ میلیون و ۴۰۰ تومان در سال ۹۶ و ۱۲۸ میلیارد و ۴۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۹۵ است. در عین حال سازمان تبلیغات  اسلامی نیز در سال جاری ۳۱۴ میلیارد و ۵۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در سال آینده در صورت تصویب مجلس، ۳۷۷ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بودجه خواهد داشت.

یکی دیگر از سازمان‌های بخش فرهنگی بودجه، سازمان اوقاف و امور خیریه است که در سال جاری ۱۱۴ میلیارد و ۹۰۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در لایحه بودجه سال آینده نیز ۱۳۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بودجه دارد. در عین حال بودجه سازمان صدا و سیما نیز در سال جاری هزار و ۳۳۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و در لایحه بودجه هزار و ۵۹۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

بودجه وزارت ورزش و جوانان در سال جاری ۸۷۱ میلیارد و ۷۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در لایحه بودجه هزار و ۵۳ میلیارد و ۷۷۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. همچنین بودجه وزارت آموزش و پرورش نیز ۳۱ هزار ۶۸۱ میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای سال آینده و ۲۸ هزار و ۶۹۰ میلیارد و ۹۰۰ هزار و ۲۰۰ تومان برای سال جاری است.

در عین حال بودجه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۶ نیز در صورت تصویب مجلس ۸۵ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که در سال جاری نیز ۶۵ میلیارد و ۷۶۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

کد مطلب 3841650

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