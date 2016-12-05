نفرات برتر مسابقات قرآن نفت شمالشرق در شاهرود معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق، قاسم عربیارمحمدی از معرفی برترین‌های مرحله مقدماتی بیست و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، نهج البلاغه و اذان خبر داد و ابراز داشت: در این دور از مسابقات در تمامی رشته‌های حفظ و ترتیل قرآن کریم، اذان و نهج البلاغه و مفاهیم و عترت شاهد حضور چشمگیر همکاران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بودیم.

وی افزود: حدود ۲۰۰نفر در این مسابقات حضور داشتند که در نهایت ۲۵ نفر حائز رتبه شده و شش نفر از آنها به مسابقات نهایی اعزام شدند.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق با بیان اینکه مسابقات قرآن سال جاری با نظارت هشت نفر از داوران دارالقرآن اداره تبلیغات اسلامی شاهرود و طبق آئین نامه مسابقات برگزار شد، گفت: نفرات برتر مرحله مقدماتی مسابقات برادران رشته صحیح خوانی (گروه ویژه) طه علیمحمدی، محمد پارسا غمزه و مصطفی عرب، رشته صحیح خوانی (گروه یک) حمیدرضا جمعه، آرش کاظمی و احسان حیدری، رشته صحیح خوانی (گروه دو) محمد عرب، مرتضی طالب پور و (مشترکا) ایمان طاهریان و سیدمهدی سیدموسوی، رشته صحیح خوانی (گروه هفت) محمدمهدی حیدری‌هایی و علیرضا دانش، رشته ترتیل (گروه چهار) رضا حاج‌اسماعیلیان و علی لطفی و رشته ترتیل (گروه پنج) سیدمصطفی آقایان بودند.

عربیارمحمدی افزود: همچنین در رشته ترتیل (گروه هفت) محمد محمد بیگی، حامد امیرخانی و مرتضی غمزه، رشته تحقیق قرائت (گروه‌های سه، چهار، پنج و هفت)، علیرضا دلبری، محمد رستمی، فرزاد محروقی و علی ثابتی‌فر، رشته اذان (گروه‌های چهار، پنج و هفت)، امین فراتی، محمد مهاجری و مهدی یوسفی، رشته نهج البلاغه (گروه هفت) ، عباسعلی عرب، حمیدرضا عرب اسماعیلی و سیدعلی دلبری، رشته مفاهیم(گروه هفت)، سیدمحمدعلی تقوی، عباس کاهه و حسن محمودی، رشته مفاهیم(گروه چهار)، سیدعلی سیدموسوی، رشته حفظ یک و دو جزء(گروه هفت)، حسین عامریان و مجتبی حائری نسب و رشته حفظ یک جزء(گروه پنج)، امین حسین پور رتبه های برتر را کسب کردند.

وی افزود: در بخش خواهران نیز رشته صحیح خوانی (گروه ویژه)، عارفه ملاابراهیمی، رشته صحیح خوانی (گروه یک)، زهراسادات آقایان، رشته صحیح خوانی (گروه دو) محیا فلاح، فاطمه ابراهیمی و سارینا دهقان‌زاده، رشته ترتیل (گروه سه)، آیدا ملاابراهیمی و یسرا عامریان، رشته ترتیل (گروه چهار)، ریحانه کریمی، رشته ترتیل (گروه پنج)، فاطمه فرهنگی‌نیا و ندا میرزایی، رشته ترتیل (گروه شش)، سمیرا حسنی، طاهره ملک‌علایی و سمیه اسماعیلی، رشته حفظ عمومی (گروه‌ ویژه)، زهرا عامریان، هانیه حیدری‌هایی و ساره ابراهیمی، رشته حفظ عمومی (گروه‌ یک) : هلیا فلاح، رشته حفظ عمومی (گروه‌ شش)، زهره کاشی و مریم اعتصامی، رشته حفظ پنج جزء (گروه پنج)، ریحانه اصغری و رشته قرائت تحقیق (گروه‌های شش و هفت)، سکینه مرادی و سیده نرجس مصطفوی (هر دو اول( را به دست آوردند.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق همچنین گفت: رشته حفظ حفظ یک، دو، سه، پنج ۱۰ و ۳۰ جزء (گروه شش)، زهرا رضایی، عزت شاهسواران، رقیه عامریان، زینب فرومدی، صفیه اسماعیلی و فاطمه محمدخانی (همگی اول(رشته مفاهیم (گروه‌های چهار، پنج و هفت)، ریحانه سادات دلبری، یاسمن اکبرزاده و سارا دستورانی(همگی اول(، رشته مفاهیم (گروه‌ شش)، زهرا سادات قریشی، زهرا نصیری و سمانه سادات ایمانی، رشته نهج البلاغه (گروه پنج)، فائزه حسین پور و راضیه دانایی، رشته نهج البلاغه (گروه شش)، زیبا خواجه، راحیل بهمنش پور و مینا طحانیان، رشته عترت (گروه پنج)، زهرا ثابتی‌فر ورشته عترت (گروه شش)، طاهره علیخانی و ام‌البنین زمانی رتبه های برتر را به دست آوردند.