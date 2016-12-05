سخنرانی نقوی حسینی در دانشگاه فرهنگیان یاسوج لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، سخنرانی سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در یاسوج لغو شد.

این سخنرانی قرار بود امروز دوشنبه پانزدهم آذر ماه ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شهید ایزدپناه پردیس استانی دانشگاه فرهنگیان یاسوج با موضوع مبارزه با فساد و اشرافی گری به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه های استان کهکیلویه و بویراحمد برگزار شود.

به گفته مسئولان برگزاری این جلسه، ۵ روز پیش مجوز برگزاری این سخنرانی از رئیس دانشگاه گرفته شده بود و بنرهای آن در کل شهر نصب شده بود.

دانشجویان مجوز این برنامه را از طریق ویدئوکنفرانس پنج روز پیش از رئیس دانشگاه گرفته بودند؛ چراکه رئیس دانشگاه در شهرستان یاسوج اقامت ندارد و از ابتدای سال تحصیلی نیز به دانشگاه نیامده است و جلسات دانشگاه را از طریق ویدئوکنفرانس اداره می کنند.

به گفته دانشجویان، رئیس دانشگاه حتی برگزاری حلقه های صالحین دانشجویان را نیز لغو می کند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استان، امروز در تماس با مسئولان برگزاری این برنامه اعلام کردند که این سالن را به هیچ یک از تشکل‌های دانشجویی برای برگزاری برنامه نخواهیم داد.

آن طور که دانشجویان این دانشگاه اعلام کرده اند، به خاطر سخنرانی نقوی حسینی در مخالفت با دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش در جلسه رای اعتماد، سخنرانی وی در دانشگاه فرهنگیان - وابسته به وزارت آموزش و پرورش- لغو شده است.