نخستین جلسه ستاد مزد ۹۶ کارگران تشکیل شد

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین جلسه کارگروه تخصصی ستاد مزد ۹۶ گفت: این جلسه عصر امروز با حضور نمایندگان وزارت کار، وزارت اقتصاد، گروههای کارگری و کارفرمایی به ریاست معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مباحث زیادی در خصوص وضعیت معیشت و اقتصادی کارگران برای تعیین حداقل مزد سال آینده مطرح شد.

خدایی با اشاره به اینکه این جلسات تا توافق نهایی برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت کارگران و تاثیر تورم بر زندگی آنها ادامه دارد اظهار کرد: در نخستین جلسه این ستاد مقرر شد تا یک منبع واحد جهت محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران تعیین شود، به این معنی که یک منبع آماری مورد توافق بین دولت، کارگران و کارفرمایان جهت استخراج اطلاعات سبد هزینه خانوار کارگری تعیین شود.

عضو هیئت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران تصریح کرد: در سال گذشته میانگین سبد هزینه معیشت کارگران با جمع آوری اطلاعات از تمام استانها دو میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شد تا حداقل دستمزد بر اساس آن تعیین شود اما علیرغم توافق در ستاد مزد، رقم مذکور متاسفانه در جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد مد نظر قرار نگرفت.

نماینده کارگری در شورای عالی کار افزود: در سال گذشته گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت استدلالهای مختلفی از حداقل سبد هزینه معیشت کارگران داشتند لذا در جلسه امروز مقرر شد سه گروه کارگری، کافرمایی و دولت در خصوص یک منبع آماری واحد برای استخراج هزینه سبد معیشت کارگران به توافق برسند.

خدایی گفت: تعیین حداقل هزینه سبد معیشت کارگران در ادامه محاسبات سال گذشته گروه‌های کارگری مبنی بر تعیین هزینه ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان به روزرسانی خواهد شد.

به گزارش مهر، در جلسات ستاد مزد، پیشنهادات و معیارهای مختلف و تاثیر گذار در حداقل دستمزد به ویژه «تورم» و «سبد هزینه معیشت کارگران» مورد بررسی قرار می‌گیرد و این پیشنهادات برای لحاظ شدن در حداقل مزد سال ۹۶ باید در شورای عالی کار به تصویب برسد.