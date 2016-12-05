به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، قاسم تاروردی زاده گفت: با آغاز فعالیت این واحد تعداد گوساله پروراری صنعتی موجود در سطح شهرستان به تعداد ۱۰ واحد با ظرفیت ۱۱۴۰ راس افزایش یافت.

وی افزود: میزان گوشت قرمز تولیدی شهرستان در حدود ۲۴۵۰ تن در سال بوده که با آغاز فعالیت این واحد گوساله پرواری به ۲۵۵۰ تن افزایش خواهد یافت.

تاروردی زاده اضافه کرد: برای احداث این واحد گوساله پرواری مبلغ ۱۴۰۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده که مبلغ ۶۰۰۰ میلیون ریال به صورت تسهیلات بانکی از محل اعتبارات صندوق توسعه تعاون و بقیه آورده شخصی بهره بردار بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی ماکو ادامه داد: با ایجاد این واحد گوساله پرواری برای ۳ نفر به صورت مستقیم و ۲ نفر غیر مستقیم اشتغالزایی شده است.