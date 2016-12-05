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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۲۱

مدیر جهاد کشاورزی ماکو خبر داد:

بهره‌برداری از یک واحد گوساله پرواری ۲۰۰ رأسی در ماکو

بهره‌برداری از یک واحد گوساله پرواری ۲۰۰ رأسی در ماکو

ارومیه- مدیر جهاد کشاورزی ماکو از آغاز بهره برداری از یک واحد گوساله پرواری ۲۰۰ راسی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، قاسم تاروردی زاده گفت: با آغاز فعالیت این واحد تعداد گوساله پروراری صنعتی موجود در سطح شهرستان به تعداد ۱۰ واحد با ظرفیت ۱۱۴۰ راس افزایش یافت.

وی افزود: میزان گوشت قرمز تولیدی شهرستان در حدود ۲۴۵۰ تن در سال بوده که با آغاز فعالیت این واحد گوساله پرواری به ۲۵۵۰ تن افزایش خواهد یافت.

تاروردی زاده اضافه کرد: برای احداث این واحد گوساله پرواری مبلغ ۱۴۰۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده که مبلغ ۶۰۰۰ میلیون ریال به صورت تسهیلات بانکی از محل اعتبارات صندوق توسعه تعاون و بقیه آورده شخصی بهره بردار بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی ماکو ادامه داد: با ایجاد این واحد گوساله پرواری برای ۳ نفر به صورت مستقیم و ۲ نفر غیر مستقیم اشتغالزایی شده است.

کد مطلب 3841967

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