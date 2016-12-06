همایش وقف و خانواده در سازمان اوقاف و امور خیریه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه فرزانه، مشاور امور بانوان سازمان اوقاف در گفت وگو با ستاد خبری دهه وقف با اعلام خبر برگزاری نشست وقف و خانواده، اظهار کرد: این نشست با حضورحجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف، استادان، و صاحب نظران برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همایش وقف و خانواده سه شنبه شانزدهم آذرماه از ساعت ۹ صبح در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می شود.

مشاور امور بانوان سازمان اوقاف با تبیین اهداف این همایش ترویج و نهادینه کردن وقف در خانواده را یکی از اهداف این همایش دانست و گفت: تبیین چالش های کنونی وقف و مصادیق وقف در نهاد خانواده از دیگر اهداف این همایش است.

فرزانه با بیان محورهای اصلی همایش وقف و خانواده، خاطرنشان کرد: نقش خانواده در مقابله با آسیب های پیش روی وقف، نقش وقف در رشد و تعالی خانواده، وقف های جمعی و خانوادگی و وقف های خاص از قبیل نذر و وصیت را می توان از مهمترین محورهای این همایش دانست.

مشاور امور بانوان سازمان اوقاف خاطرنشان کرد: در همایش وقف و خانواده، حجت الاسلام والسلمین محمدی، دکتر عظیم زاده، لاله افتخاری و دکتر وطن زاده در مباحث همایش به ایراد سخن می پردازند.