راهکارهای مدیر شبکه قرآن ومعارف سیما برای ایجاد موقوفات قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی راهکارهای توسعه و ترویج وقف قرآنی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی، ‌نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و جمعی ازمدیران ونمایندگان نهادهای قرآنی کشورمان در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

بر همین اساس در بخشی از این نشست خبری دکتر محمدحسین محمدزاده، مدیر شبکه قرآن ومعارف سیما طی سخنانی، ‌با اشاره به اینکه آگاهی‌بخشی یکی از کارکردهای مهم رسانه است که می‌توان آن را در حوزه وقف و ترویج و تعمیم داد، گفت: رسانه می‌تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد و ضمن مطلع کردن مخاطب نهادها و فعالیت‌های مؤثر را به مردم معرفی کند.

وی یکی دیگر از کارکردهای رسانه‌ها در زمینه توسعه و ترویج وقف را کارکرد آموزشی ان عنوان کرد و افزود:‌ باید رسانه ها با برنامه‌های آموزشی به مخاطبان نحوه ورود به حوزه وقف و گام برداشتن در این عرصه را آموزش دهد؛ زیرا در این زمینه بسیار می‌تواند مثمر ثمر باشد.

مدیر شبکه قرآن و معارف سیما کارکرد تفریح و سرگرمی را یکی دیگر از کارکردهای مهم رسانه برای ترویج وقف عنوان کرد و در این زمینه گفت: رسانه می‌تواند با تولید برنامه‌هایی در حوزه مسابقه، جشنواره و فیلم و سریال برای ترویج وقف گام‌های مهمی بردارد.

وی در ادامه افزود: رسانه ها در این زمینه می توانند در قالب‌هایی همچون تولید نمایش‌ها و فیلم‌های کوتاه، تله‌فیلم، سریال و ... کارکرد اثرگذار خود را به نمایش بگذارد. بسیاری از صاحب نظران حوزه رسانه بر این باور هستند که کارکرد تفریحی یکی از جذاب ترین و اثرگذارترین کارکردهای رسانه است، ما می‌ـتوانیم این کارکرد را به خدمت وقف و ترویج آن در بیاوریم تا شاهد توسعه ان در جامعه و در بین آحاد مردم باشیم.

محمدزاده تولید برنامه‌های گفت‌وگو محور برای تبیین وقف را از جمله دیگر موضوعات مهم عنوان کرد و گفت:‌ در این بحث می‌توان برنامه‌هایی را تدارک دید که در ان در مورد مسائل مهم وقف و وقف قرانی و با حضور کارشناسان زبده به سوالات مردم پاسخ داده شود. در حوزه اطلاع‌رسانی می‌توان با تولید گزارش، مستند، برنامه‌های چالشی و ژورنالیستی به این موضوع ورود کرد.

وی تولید برنامه‌های آموزشی و تلفیق آن با فیلم و سریال را از جمله فعالیت‌های مؤثر در حوزه تلویزیون برای ترویج وقف دانست و گفت: تولید فیلم و سریال یکی از کارهای مهم و اثرگذار است که در همه زمینه‌ها از جمله ترویج وقف می‌تواند مؤثر باشد.

مدیر شبکه قرآن در خصوص فعالیت دیگر رسانه‌ها برای ترویج فرهنگ وقف نیز گفت: رادیو می‌تواند تمام این موضوعاتی که مطرح شد را پوشش دهد، همچنین در بخش رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌ها نیز می‌توان در حوزه اطلاع‌رسانی، اخبار و آموزش تأثیرگذار بود، البته در این زمینه هم‌افزایی رسانه‌ها تأثیر بسزایی دارد و شبکه قرآن با تولید برنامه‌هایی سعی در ایجاد هم‌افزایی بین رسانه‌ها کرده است.

محمدزاده استفاده از ظرفیت حوزه اهل بیت(ع) برای توسعه موقوفات قرآنی را از دیگر مواردی که با استفاده از ان می‌توان به ترویج وقف قرآنی کمک کرد، ‌عنوان کرد و گفت: اگر ما نقاط تلاقی بین عترت که بیشترین وقف را دارد و قران پیدا کنیم، شاید بتوان راهکارهایی را برای توسعه وقف قرآنی و گرایش بیشتر خیرین حوزه عترت به سمت قران پیدا کرد.

وی با اشاره مجدد تأثیر رسانه در ترویج وقف گفت:‌رسانه می‌تواند یک فضای بدون دیوار در حوزه وقف باشد و در واقع یک حسینیه بدون دیوار در این زمینه باشد و خیر و برکات این کار را نصیب میلیون‌ها نفر بکند. همچنین گره خوردن وقف قرآنی نیاز و میل مخاطب موضوع دیگری است که باید در زمینه برنامه‌سازی در رسانه در دستور کار قرار گیرد و این مهم هم اکنون در اتاق‌های فکر در دست انجام است