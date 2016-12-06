به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند پیش از ظهر امروز سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه لرستان در محل دانشکده علوم پایه این دانشگاه در سخنانی اظهار داشت: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان باید در خصوص اکران تئاتری که در آن نسبت به مقام شهدا بی احترامی شده است، عذرخواهی کند.

وی در پاسخ به سوالات تشکل های دانشجویی دانشگاه لرستان در این رابطه افزود: این کار، کار خوبی نبوده و نباید چنین تئاترهایی از شهدا و جنگ بسازیم.

استاندار لرستان ادامه داد: من حدود ۱۵ روز پیش این تئاتر را دیده ام و معتقدم که در جاهایی افراط شده و افراط گری در این کار را محکوم می کنیم.

بازوند با بیان اینکه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، کارگردان این تئاتر را مقصر می داند، عنوان کرد: مدیر کل ارشاد استان معتقد است که مشکل اصلی به کارگردان اثر برمی گردد.

وی گفت: حرمت خون شهدا بر همه واجب است و ما این کار را محکوم می کنیم و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان باید عذرخواهی کند.

استاندار لرستان اضافه کرد: من خودم ۴۸ ماه در جبهه رزمنده بوده ام ولی اصلا چنین تصاویری در طول این مدت در جبهه ندیده ام که در این تئاتر به تصویر کشیده شده است.

بازوند همچنین در پاسخ به سوالاتی در خصوص هزینه های صورت گرفته در هفته فرهنگی لرستان گفت: فعالیت های لرستان در هفته فرهنگی بی نظیر بود و همین که پنج وزیر هرکدام بیش از دو ساعت با سرمایه گذاران و فعالان بخش های مختلف استان صحبت می کردند، خود گام مهمی در راستای معرفی لرستان و ظرفیت های استان است.

وی اضافه کرد: یکی از مهم ترین و با ارزش ترین کارهای صورت گرفته در راستای معرفی ظرفیت های استان، هفته فرهنگی بوده و باید بپذیریم که باید استان را به خوبی معرفی کنیم.

استاندار لرستان ادامه داد: نمی دانیم چرا هر وقت کار جدیدی برای استان انجام می دهیم، می گویند خوب نیست.

بازوند تصریح کرد: هفته فرهنگی کار ارزشمند و اثرگذاری بوده و در این خصوص جای نگرانی نیست.