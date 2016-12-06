کسانی با شعار کاهش هزینه شروع کردند اما به کاهش سرمایه ها رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی که به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه شریف رفته بود، گفت: امروز که در سالگرد ۱۶ آذر همگان به تداوم دشمنی امریکا با ملت ایران اذعان دارند، بهترین موقعیت برای ارزیابی نوع مناسبات با امریکاست.

جلیلی افزود: کسانی با شعار کاهش هزینه ها شروع کردند اما به کاهش سرمایه ها رسیدند.

وی ادامه داد: اگر سرمایه سازی تاریخی و راهبردی را هزینه معرفی کنید نتیجه آن نه کاهش هزینه بلکه سرمایه سوزی خواهد بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه جنگ نرم یعنی اجازه ندهند تجربه ملی جمع بندی شود تا جلوی خسارت گرفته شود، تصریح کرد: امروز همه شرایط برای جمع بندی ملی از برجام فراهم است و نباید نگران ارزیابی این سند بود.

جلیلی تاکید کرد: از اهداف نظام از پذیرش این روند، تجربه اندوزی مردمی و تاریخی بود.

وی افزود: رسانه هایی که به دنبال بزک رفتار امریکا بودند اعتراف امروز آنها، به شیطنت و کلاهبرداری امریکا برای آنها آبرو خواهد آورد، همچنان که اگر آبروی خود را به رفتار شیطنت آمیز امریکا گره بزنند، چیزی از آن باقی نخواهد ماند.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: با عزم ملی و یکپارچگی در مقابله با شیطنتهای آمریکا برد واقعی از آن ملت ما خواهد ما شد.

جلیلی در ادامه گفت: پیشنهاد "برجام خوانی" در کنار بررسی رفتار امریکا، جنبش دانشجویی را برای رسیدن به درک ملی از نیات امریکا کمک می کند.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی بیان کرد: امریکای امروز همان امریکای ۴ سال قبل است، همان اوباما و کری و همان کنگره است، همانهایی که در معامله با آنها سانتریفیوژها را برچیدیم و در راکتور اراک بتن ریختیم اما امروز ۹۹% رای علیه خود گرفتیم.

وی افزود: مهم ماهیت امریکاست، رفتار امریکا در برجام یک استثنا نیست، همین رفتار را در سایر موضوعات هم دارد. اگر مدهوش هوش قدرت طرف مقابل شدید، ابتکار عمل از دست شما خارج می شود. مهم آن است که رفتار امریکا ما را به هوش آورده باشد. امروز روز احیای نظریه انقلاب در مواجهه با امریکاست که با اتکا به خدا می توان در برابر کدخدا ایستاد و پیروز شد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: امروز نزدیک به نیمی از مردم امریکا در انتخابات شرکت نکردند و کسانی که شرکت کردند به کسی رای دادند که مانیفست انتخاباتی او «امریکای فلج» بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: ندیدن واقعیت ها آن است که مدهوش قدرتی شویم که به اذعان منتخب امریکا، ستون فقرات آن شکسته است. عدم واقع بینی آن است که از تحریم های فلج کننده قدرتی بترسیم که به اذعان منتخب امریکا خودش فلج است!

وی افزود: انتخابات امریکا و تحولات منطقه و جهان نشان می دهد مطالبه داخل امریکا و خارج آن از امریکا این است: «یانکی به خانه ات برگرد!»

جلیلی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی نشان داد ملت ایران می تواند با اقتدار همچون ۴ دهه اخیر پیشرو حرکت جهانی برای مهار امریکای فلج باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: واقعیت امروز امریکا و جهان نشان می دهد ناقوس مرگ «یک درصدی ها» به صدا در آمده است، اگرچه ۹۹% را در اختیار داشته باشند.

عضو هیات نظارت بر برجام تصریح کرد: کسانی که مفهوم یک درصد در برابر ۹۹% در امریکا را مطرح کردند نه کیهان خوانده بودند نه رجانیوز و نه فارس، فقط توانسته بودند از دیوار تبلیغات پروپاگاندای امریکا بالا بروند و نگاهی صحیح به واقعیت جهان و امریکا بیندازند. واقعیتی که امروز چنان واضح است که هم هیلاری و هم ترامپ منفعلانه می گویند صدای حرکت شما را شنیدیم!

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی کشورمان بیان کرد: البته جریان یک درصدی یک «شبکه جهانی» است که منافع آنها به هم گره خورده است و سعی می کند با ابزار مختلف منافع خود را حفظ کند.

وی افزود: ترس امریکا از جمهوری اسلامی هویت و انسجام پیدا کردن آن ۹۹% است. همانطور که مستکبران یک جریان جهانی یک درصدی هستند ظرفیت مستضعفان هم یک ظرفیت جهانی و فراگیر است که امام در ابتدای انقلاب از آن به عنوان حزب مستضعفان یاد کرد.

جلیلی خاطرنشان کرد: مهار یک درصدی های امریکا ممکن است به شرط آن که امتداد آن جریان یک درصدی در داخل کشور به خوبی شناخته شود.

وی تاکید کرد: یک درصدی ها در داخل فراتر از جناح های موجود سیاسی به دنبال اشرافی گری، رانت خواری، تبعیض و فساد و حقوق ها و رانتهای نجومی هستند؛ رانت های نجومی از جیب ۹۹% هستند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: مهم ترین ویژگی استکبار ایجاد انحصار، ویژه خواری و حفظ فاصله با دیگران است، به همین خاطر تلاش او جلوگیری از شکوفایی توانمندی های دیگران است، گاه با بتن ریختن، گاه با تحریمهای فلج کننده و از همه بدتر القای تحلیل های فلج کننده.

جلیلی خاطرنشان کرد: با فرمول های القایی امریکا نمی توان سرکشی های امریکا را مهار کرد. زمانی می توانیم از منافع و حقوق ارزشهای خود به خوبی دفاع کنیم که به شکوفایی ظرفیت های داخل کشور همت کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: هر میزان از توانمندی ها و شکوفایی استعدادها پاسداری کنیم به همان میزان در واقعیت و نه "روی کاغذ" دیوارهای تحریم و انحصار ترک خواهد خود و ان شالله فرو خواهد ریخت.

وی تصریح کرد: بدون شناخت اقلیت یک درصدی در داخل نمی توان از منافع و حقوق کشور در برابر سرکشی های یک درصدی در خارج دفاع کرد.

جلیلی گفت: صاحبان حقوقهای نجومی مدیران آرزومند زندگی اشرافی، بهره مندان رانت و انحصار و کاسبان فساد و تبعیض، نه تنها از حقوق ملت در برابر سرکشان جهانی دفاع نمی کنند، که جاده صاف کن آنها هم خواهند بود.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: هر چه دیوارهای تزویر در داخل امریکا فرو می ریزد، یک درصدی های داخل کماکان به دنبال پوشاندن زشتی های او هستند، ترامپ امریکا را فلج می خواند و باز عده ای دنبال بزک امریکا هستند!

وی تاکید کرد: امروز در کنار زشتی ها و پلیدی های استکبار باید پوچ بودن و پوکی های آن را به رخ کشید.

جلیلی خاطرنشان کرد: اگر شروع انقلاب با مبارزه با سر حداقل ها بود که چرا امریکا باید حق کاپیتولاسیون داشته باشد، امروز رشد و اقتدار انقلاب در دهه چهارم به جایی رسیده است که چالش بر سر حداکثرهاست.

وی در پایان گفت: ما امروز برای رسیدن به قله ها و نه حفظ دامنه ها شهید می دهیم. امروز بر سر چالش بر سر حداکثرهاست که این دانشگاه در مرزهای علم و پیشرفت احمدی روشن ها را تقدیم می کند.

جلیلی در پاسخ به اولین پرسش از سوی یکی از دانشجویان درباره پذیرش برجام از سوی مقام معظم رهبری و علت انتقادات وی از برجام گفت: ایشان برجام را به طور مشروط و با ۲۸ شرط پذیرفتند تا روزنه ها و خلل آن به کشور آسیب نزند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوال دیگری نیز گفت: از بعد از برجام تا ۲۴ آبان ۹۵ مجموعا ۸۱ طرح و بیانیه علیه ایران در آمریکا مطرح شده که ۱۱ مورد آن تصویب شده که از این موارد فقط یک مورد تمدید قانون تحریمی داماتو (isa) بوده است، قانونی که اولین بار در سال ۱۹۹۶ میلادی و در زمان دولت هاشمی رفسنجانی تصویب شد و امروز مجددا تمدید شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری نیز گفت: باید فهم صحیحی از مساله جمهوریت داشت؛ رهبر معظم انقلاب تلاش دارند تا مردم را طوری راهنمایی کنند تا در چارچوب های نظام کسب تجربه کنند.

جلیلی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در ۳۷ سال بعد از انقلاب هر جا که موفق بودیم، همانجایی بوده که به ارزش های انقلاب نزدیک تر شده ایم، افزود: مثلا در دفاع مقدس این تجربه را بدست آوردیم و بالعکس در مواردی که اختلاس و فساد و ... پیش آمده است دقیقا همانجایی بوده که از ارزش های انقلابی فاصله گرفتیم، مانند اینکه کسانی که حقوق های نجومی گرفتند را «ذخیره نظام» عنوان کردند.

وی ادامه داد: اگر امثال شهید علیمحمدی و شهریاری برای کشور موفقیت های بزرگی را رقم زدند به این علت بود که بر اساس ارزش های انقلابی عمل می کردند نه اینکه دنبال حقوق های نجومی باشند.