طی ۴۰ روز تعداد هشت سوله برای اسکان زائران اربعین احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید موسویان ظهر سه شنبه در همایش تکریم از خادمان حسینی که در محل سالن همایش‌های صداوسیمای خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری مشهد در اربعین امسال بسیار نیک ورود پیدا کرد و خدمات در خور شایسته‌ای را به زائران عرضه کرد، همچنین در پنج شهر عراق و در پنج حوزه خدمات شهری، حمل و نقل، اسکان، تغذیه و فرهنگی خدمت رسانی کرد.

وی در رابطه با خادمان افتخاری اعزام شده به عراق توسط شهرداری مشهد، افزود: امسال هزار و ۲۰۰ نفر از پرسنل شهرداری، ۴۰۰ نفر از فعالان فرهنگی مردمی، ۷۰۰ نفر از جامعه بسیج پزشکان، و ۱۰۰ خواهر به زائران حسینی در عراق خدمت رسانی کردند.

رئیس ستاد دائمی اربعین حسینی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه در طی ۴۰ روز تعداد هشت سوله برای اسکان زائران احداث شد، تصریح کرد: این پروژه عظیم در کمتر از دو ماه به پایان رسید و به فضل الهی تا دو ماه دیگر این سوله به تکمیل نهایی و تجهیز خود نزدیک می‌شود و برای دیگر ایام، تنها نیاز به تجهیزات جانبی داریم.