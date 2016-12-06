به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی کشور در اطلاعیه امروز خود اعلام کرد: از اواخر امروز به بعد فعالیت سامانه بارشی حاضر به طور ضعیف محدود به شمال شرق کشور خواهد شد و به تدریج از بعد از ظهر امروز با گذر جبهه سرد سرعت وزش باد در مناطق مرکزی، تهران و شرق کشور افزایش نسبی خواهد یافت.

بر اساس این اطلاعیه از روز پنجشنبه سامانه بارشی دیگری از سمت شمال و شمال غرب به سواحل دریای خزر نفوذ می کند که پیامد آن افت نسبی دما در نوار شمالی کشور از روز پنجشنبه تا صبح شنبه (۷ تا ۱۰ درجه سلسیوس) و وزش باد شدید طی روز پنجشنبه (سرعت باد ۳۶ تا ۵۴ کیلومتر برساعت) و بارش باران در جلگه و برف در مناطق فراساحلی و ارتفاعات البرز خواهد بود. انتظار می‌رود شدت بارش طی بعد از ظهر پنجشنبه تا اوایل صبح جمعه رخ دهد.

این اطلاعیه افزود: طی روز پنجشنبه دریای خزر مواج و طوفانی پیش بینی می‌شود و انتظار می‌رود ارتفاع موج در مناطق نزدیک ساحل به بیش از ۲ متر برسد.

بر اساس این اطلاعیه با گذر تدریجی این سامانه طی پنجشنبه تا صبح شنبه، علاوه بر سواحل دریای خزر، دمای هوا در نوار شمالی کشور با افت نسبی دما (۵ تا ۱۰ درجه) در شمال غرب و جنوب رشته کوه البرز در استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، تهران، مرکزی، قم، سمنان و در شمال شرق تا صبح یکشنبه پیش بینی می‌شود. انتظار داریم از بعد از ظهر پنجشنبه تا صبح جمعه، بارش برف در ارتفاعات و جاده های کوهستانی البرز در گیلان، مازندران و گلستان و محدودیت دید به سبب کولاک و مه غلیظ موجب اختلال در عبور از این نقاط شود.

این اطلاعیه توصیه کرد که همراه داشتن تجهیزات زمستانه برای گذر از جاده های کوهستانی البرز به سبب کولاک و برف، مدیریت انتقال و مصرف سوخت و انرژی در نوار شمالی کشور از جمعه تا شنبه به سبب افت دما و اجتناب از تردد قایقهای کوچک ماهیگیری در سواحل خزر با توجه به پیش بینی مواج و طوفانی بودن دریا در روز پنجشنبه در دستور کار قرار گیرد.