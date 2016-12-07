استیضاح وزیر اقتصاد منتفی شد

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استیضاح وزیر اقتصاد با امضای ۲۸ نفر از نمایندگان از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون اقتصاد ارجاع شده بود.

نماینده مردم کرمان ادامه داد: روز گذشته ۲۲ نفر از امضا کنندگان این طرح استیضاح به صورت مکتوب و یک نفر به صورت شفاهی از درخواست خود برای استیضاح وزیر انصراف دادند.

وی افزود: بنابراین گزارش انصراف استیضاح کنندگان به هیئت رئیسه مجلس از سوی کمیسیون اقتصاد ارائه شد.

به گزارش مهر در صورتی که بیش از ۱۰ نفر از نمایندگان پس از بررسی استیضاح در کمیسیون مربوطه با حضور وزیر بر استیضاح خود باقی بمانند این موضوع باید به هیئت رئیسه گزارش داده شده و استیضاح در جریان قرار می گیرند.