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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۸:۱۹

پورابراهیمی به مهر خبر داد:

استیضاح وزیر اقتصاد منتفی شد

استیضاح وزیر اقتصاد منتفی شد

رئیس کمیسیون اقتصاد از منتفی شدن استیضاح وزیر اقتصاد خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استیضاح وزیر اقتصاد با امضای ۲۸ نفر از نمایندگان از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون اقتصاد ارجاع شده بود.

نماینده مردم کرمان ادامه داد: روز گذشته ۲۲ نفر از امضا کنندگان این طرح استیضاح به صورت مکتوب و یک نفر به صورت شفاهی از درخواست خود برای استیضاح وزیر انصراف دادند.

وی افزود: بنابراین گزارش انصراف استیضاح کنندگان به هیئت رئیسه مجلس از سوی کمیسیون اقتصاد ارائه شد.

به گزارش مهر در صورتی که بیش از ۱۰ نفر از نمایندگان پس از بررسی استیضاح در کمیسیون مربوطه با حضور وزیر بر استیضاح خود باقی بمانند این موضوع باید به هیئت رئیسه گزارش داده شده و استیضاح در جریان قرار می گیرند.

کد مطلب 3843116

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    نظرات

    • حسن IR ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
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      مایه تاسفه

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