نبرد موصل به شکل صحیح پیش می رود/آزادی قریب الوقوع و کامل نینوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق روز سه شنبه اعلام کرد که عملیات نظامی در شهر موصل به شکل صحیح پیش می رود و دولت عراق توقع نتایج سریع از این عملیات ندارد.

حیدر العبادی در عین حال نسبت به آزادی قریب الوقوع و کامل مناطق استان نینوا وعده داد. وی در نشست خبری در بغداد با بیان اینکه نبرد موصل در خصوص حمایت از غیرنظامیان به شکل صحیح پیش می رود و انتظار نتایج سریع از آن نداریم تاکید کرد که آزادی موصل مسئله وقت است.

العبادی افزود: اغلب مناطق استان نینوا عملا آزاد شده است و مناطق کامل این استان را به زودی آزاد خواهیم کرد.

وی در عین حال تاکید کرد که بغداد حاضر نخواهد بود پس از پایان نبردها با داعش باقی ماندن نیروهای خارجی یا آمریکایی در خاک خود را بپذیرد و اجازه برپایی پایگاه های نظامی خارجی در عراق را نخواهد داد.

لازم به ذکر است که نیروهای مشترک عراق به عملیات آزادسازی موصل از سیطره گروه تروریستی داعش ادامه می دهند و تا کنون موفق به آزادی روستاها و مناطق زیادی از لوث این گروه تروریستی شده اند.

عملیات آزادسازی موصل پس از آن به مرحله اجرا درآمد که حیدر العبادی نخست وزیر عراق بامداد 26 مهرماه گذشته رسما آغاز آن را اعلام کرد.