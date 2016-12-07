تلاش ائتلاف بین المللی موسوم به ضدداعش برای حضور دائم در خاک عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، سیاست های متجاوزانه و اشغالگرانه آمریکا در کشورهای غرب آسیا پایان ندارد.

در همین راستا، «استفان تاونسند» فرمانده ائتلاف بین المللی موسوم به ضدداعش در عراق در سخنانی اعلام کرد: حملات علیه داعش در شهر موصل عراق چندین هفته بیشتر طول خواهد کشید؛ شاید ۲ ماه بیشتر. نسبت به خطر داعش برای عراق و غرب پس از شکست این گروه در موصل هشدار می دهیم.

وی در ادامه افزود: ائتلاف بین المللی برای حضور دائم در عراق تا هر زمان که طول بکشد، نیازمند تضمین است. حمله علیه داعش در الرقه سوریه پیچیده تر از موصل است و انتظار می رود بیشتر طول بکشد.

این در حالی است که «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در سخنانی، آشکارا به نقش این کشور در ظهور گروهک تروریستی- تکفیری داعش در خاورمیانه اذعان کرد.

«باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا که تا خداحافظی از کاخ سفید در ۲۰ ژانویه سال آتی میلادی حدود یک ماه فاصله دارد، در سخنانی اینگونه اذعان کرد: در مبارزه کنونی با داعش، ما از تکرار اشتباهاتمان در تهاجم آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ خودداری کردیم؛ اقدامی که به ظهور و بروز گروهی منتهی شد که داعش نام گرفت.

از سوی دیگر «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق در سخنانی عنوان کرد: بغداد از ائتلاف بین المللی و کشورهای دوست خارج از این ائتلاف درخواست کرد که به دور از اختلافات، به عراق در مبارزه با تروریسم کمک کنند.

پیشتر نیز یک مسئول عراقی از ورود بیش از ۱۰۰ مستشار نظامی آمریکا به شهر موصل برای شرکت در عملیات آزادسازی این شهر خبر داد

گفتنی است، نیروهای امنیتی عراق از حدود ۵۰ روز پیش عملیات آزادسازی موصل را کلید زده اند و تاکنون دستاوردهای بسیاری کسب کرده اند. در همین رابطه «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق روز سه شنبه اعلام کرد که عملیات نظامی در شهر موصل به شکل صحیح پیش می رود و دولت عراق توقع نتایج سریع از این عملیات ندارد. حیدر العبادی در عین حال نسبت به آزادی قریب الوقوع و کامل مناطق استان نینوا وعده داد.