«ترامپ» سیاست نظامی خود را تشریح کرد/صلح توأم با اقتدار!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در آخرین مرحله از سفری که به منظور قدردانی از ایالت هایی انجام شد که نقش کلیدی در پیروزی وی در جریان رقابت ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا داشتند، میهمان شهر «فایت ویل» ایالت «کارولینای شمالی» بود که «فورت برگ» پرجمعیت ترین پایگاه نظامی جهان را در خود جای داده است.

هدف وی از انتخاب این شهر، تشریح سیاست نظامی دوران ریاست جمهوری خود بود که به گفته بسیاری از صاحب نظران غیر تهاجمی محسوب می شود چرا که از قرار بر مبنای پرهیز از مداخله در درگیری های خارجی و به جای آن تمرکز بر شکست داعش قرار گرفته است.

در همین راستا، ترامپ ضمن معرفی ژنرال «جیمز ماتیس» گزینه مورد نظر وی برای احراز پست وزارت دفاع، در تبیین سیاست نظامی خود گفت: ما رقابت برای سرنگونی رژیم های خارجی که هیچ شناختی نسبت به آنها نداریم و نباید خود را درگیرشان کنیم، متوقف کرده و در عوض تمرکزمان را بر روی شکست تروریسم و نابودی داعش قرار می دهیم.

البته، اظهارات اخیر ترامپ بی شباهت به شعارهای وی در طول کارزار انتخاباتی ۲۰۱۶ و انتقاد از جنگ عراق نیست.

وی وعده داد که به جای سرمایه گذاری در جنگ، بودجه بیشتری را صرف تعمیر زیرساخت های شهری فرسوده آمریکا خواهد کرد.

با این وجود، وی گفت که بودجه نظامی آمریکا را افزایش خواهد داد و از کنگره خواهد خواست که محدودیت های اعمال شده بر بودجه نظامی را حذف کند.

ترامپ ادامه داد: ما خواهان حفظ دوستی های قدیمی و ایجاد دوستی های جدید هستیم. سیاست دخالت (نظامی) و هرج و مرج باید خاتمه یابد. آمریکا ارتش خود را نه برای تهاجم که برای پیشگیری مهیا خواهد کرد. خلاصه آنکه، ما جویای صلح توأم با اقتدار هستیم.