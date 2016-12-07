وزارت ارشاد از حقوق موقوفات در دولت دفاع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترسید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر سه شنبه همزمان با دهه بزرگداشت وقف با حضور در سازمان اوقاف و امور خیریه در دیدار با حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و مدیران این سازمان با قدردانی از اقدامات انجام شده در سالهای اخیر در حوزه وقف، قرآن و امامزادگان گفت: گزارش ارائه شده از عملکرد سازمان اوقاف در این نشست امیدوار کننده و افتخار آمیز است و باید به اطلاع عموم مردم، مجلس و دولت برسد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بنای کار وزارت متبوع خویش را همکاری، تعامل و مشارکت جدی با اوقاف دانست و تصریح کرد: شفاف سازی، انسجام و هماهنگی و همکاری به منظور پیشرفت در امور و پاسخگویی لازم به نهادهای مسئول و نمایندگان ملت یکی از ضروریات است.

صالحی امیری شفاف سازی و تعامل بیشتر با دستگاه های اجرایی را یکی از ضروریات سازمان اوقاف در حال حاضر دانست و تاکید کرد: بنای کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره جدید تقویت اوقاف و حمایت از برنامه های این سازمان برای صیانت از وقف و موقوفات است.

وی خاطرنشان کرد: من به همه شما که خادمان قرآن، موقوفات و امامزادگان هستید احترام می گذارم و شخصاً نیز هر جا امامزاده ای را که یادگاری از اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است، مشاهده می کنم تعظیم می کنم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف مکانیزم همکاری و تعامل سازمان اوقاف با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را لازم دانست و تصریح کرد: اینجانب به عنوان وزیر در دولت از حقوق و منافع سازمان اوقاف و موقوفات دفاع می کنم، اما باید مکانیزم این همکاری تعریف شود.

صالحی امیری در ادامه با اشاره به تحقیقات خویش پیرامون فرهنگ وقف بیان کرد: مدتی را روی این موضوع که چگونه می توان وقف را با سبک جدید در قالب شرعی، حقوقی و قانونی خویش بازتولید کنیم صرف کرده ام.

دکتر صالحی امیری گفتمان سازی وقف در جامعه را ضروری دانست و تصریح کرد: همه سطوح فرهنگی و اجتماعی و دستگاه ها و نهادها باید در این زمینه فعال شوند تا گفتمان سازی وقف در جامعه محقق شود.

وی با اشاره به وضعیت خیریه ها در ایران افزود: باید جایگاه خیریه ها در کشورمان باز تعریف و سازو کار لازم تعریف شود.

عضو کابینه دولت یازدهم بقاع متبرکه را یکی از کانون های مصرف فرهنگی مردم دانست و افزود : براساس فرمایشات مقام معظم رهبری امامزادگان باید به قطب های فرهنگی تبدیل شوند و در این کانونهای مصرف فرهنگی، تولیدات فکری و معرفتی لازم به مردم ارائه شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به گزارش سازمان اوقاف در خصوص کمبود مساجد در سطح کشوراشاره و تاکید کرد : بنا داریم در برنامه ششم توسعه کشور ماده ای قانونی افزوده شود تا کمبود های موجود با تامین اعتبارات لازم به تدریج جبران شود.

صالحی امیری به نقش مساجد در حل معضلات اجتماعی هم اشاره و تاکید کرد : راه نجات خانواده ها و نظام های اجتماعی ما بازگشت به مساجد و احیاء نهاد مسجد و فعال کردن روحانیت در این کانون های معنوی است که در این زمینه طرحی برای احیاء مساجد در حال آماده شدن است.

وی در پایان ایجاد بانک اطلاعات موقوفات در سازمان اوقاف را کار بزرگ و مهمی دانست و افزود: این اقدام، کار بزرگ و خوبی است در عین حال که از پیچیدگی های فنی برخوردار است.

دراین نشست همچنین گزارشی از عملکرد؛ دستاوردها و اقدامات سازمان اوقاف وامور خیریه ومجموعه های وابسته در ۸ سال گذشته در حوزهای مختلف فرهنگی، اجتماعی؛ قرآنی و بقاع متبرکه به وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی ارایه شد.