به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین شاه مرادی در همایش کارشناسان مد و لباس ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی که امروز چهارشنبه ۱۷ آذرماه برگزار شد، پوشش را یکی از مهمترین مسائل در ارتباط با سبک زندگی دانست و افزود: پوشاک می‌تواند حال یک جامعه را خوب کند یا آن را به تباهی بکشاند، از این رو است که مقام معظم رهبری دو گونه رفتار متفاوت در ارتباط با این مقوله داشته اند، یک بار در زمان ریاست جمهوری خود طراحان را به طراحی لباس متناسب با زمان و شرایط زمان دعوت کرده اند و دیگر بار در برابر «برند» عکس العمل نشان داده اند. ما با مقایسه این دو رفتار متوجه می‌شویم که نقاط ضعف و قوت در حوزه مد و لباس کجاست.

دبیر شورای فرهنگ عمومی در ادامه بیان کرد: جوان امروز نیازمند آن است که از مدل‌ها و طرح‌ها و رنگ های متنوع و در عین حال امروزی استفاده کند. از سوی دیگر، هر چیز که دیگران آن را به برند و الگو تبدیل کرده اند، نمی تواند طرح و الگوی خوبی برای ما ایرانی‌ها باشد؛ چراکه ما باید الگو و برندی متناسب با فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی خود داشته باشیم.

حجت الاسلام شاه مرادی با اشاره به اینکه ما رنگ را در جامعه خود کشته‌ایم، گفت: در هیچ دینی به اندازه دین اسلام به استفاده از رنگ های روشن سفارش و تاکید نشده است. پیامبر اکرم(ص)، حضرت علی(ع) و دیگر امامان بزرگوار از رداها و عمامه های رنگی استفاده می‌کردند اگر امروز من نوعی عمامه مشکی بر سر می‌گذارم این رنگ از دوره صفویه رواج پیدا کرده است. بنابراین رنگ مقوله ای است که ما مسلمانان باید به آن توجه ویژه داشته باشیم اما در جامعه ایران رنگ مرده است.

وی توجه به رنگ را در لباس‌های ایرانی به ویژه لباس‌های زنان ضروری دانست و افزود: امروز بیشتر زنان و مردان از لباس‌هایی با رنگ کدر و تیره استفاده می‌کنند و همین مسئله باعث بالا رفتن میزان افسردگی در بین مردم ایران می شود. چه اشکالی دارد اگر ما از رنگ‌های متنوع استفاده کنیم. شاید با استفاده پی در پی از رنگ بسیاری از مسائل اجتماعی در جامعه ما هم حل شود. برای مثال امروز اگر یک خانم مانتوی صورتی به تن کند، ممکن است انگشت نشان شود، اما اگر استفاده از رنگ های متنوع چون زرد و صورتی و قرمز متداول شود، چشم همه به رنگی به جز سیاه و قهوه ای و سرمه ای و رنگ های تیره عادت می کند و همین مسئله باعث ایجاد شادی و تنوع بصری در زمینه رنگ در میان مردم می‌شود.

در این همایش، کارشناسان حوزه مد و لباس از استان های مختلف و همچنین مدیران کل ادارات فرهنگ و ارشاد از سراسر کشور حضور داشتند.