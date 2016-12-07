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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶

در همایش ملی یاوران وقف صورت گرفت؛

رونمایی از مجموعه کتاب ۳۰ جلدی نظام مدیریت وقف و امور خیریه

رونمایی از مجموعه کتاب ۳۰ جلدی نظام مدیریت وقف و امور خیریه

همزمان با همایش ملی یاوران وقف از کتاب ۳۰ جلدی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با همایش ملی یاوران وقف که با حضور ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الاسلام و المسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد از کتاب ۳۰ جلدی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی رونمایی شد.

در این مراسم که صبح روز چهارشنبه  ۱۷ آذرماه در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد از کتاب ۳۰جلدی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی که در ۳۰ جلد و ۷۰۰۰ صفحه تهیه و به همت سازمان اوقاف و امور خیریه منتشر شده است رونمایی شد.

براساس این گزارش  این کتاب مفهوم وقف و امور خیریه در ۱۵ کشور اسلامی و ۱۵ کشور غیر اسلامی، روند تاریخی توسعه مدیریت وقف و امور خیریه کشورها و وضع موجود وقف و امور خیریه را در کشورهای مذکور مورد بررسی قرار داده است. این کتاب به همت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان اوقاف تهیه و تدوین شده است .

کد مطلب 3843698

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