پژوهشگر با موانع متعددی روبرو است/ وقتی «پاورقی» بیشتر از متن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر لرستان در سخنانی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در انتقال دانش قدم های خوبی برداشته شد اظهار داشت: در زمینه انتقال دانش، تقویت رشته ها، افزایش دانشجویان، پرورش اساتید و ... گام های مناسبی برداشته شده است.

ضرورت کاربردی بودن پژوهش ها

وی با بیان اینکه متاسفانه در امر پژوهش اقدامات مطلوبی صورت نگرفته است عنوان کرد: چقدر از فعالیت های صورت گرفته به این سوال پاسخ داده که «چه پژوهش کنیم»؟

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به انتخاب ۷۰ پژوهش برتر در این مراسم بیان داشت: چند مورد از این پژوهش ها، پژوهش هایی بوده که منجر به تولید دانش شده و کاربردی بوده است؟

آیت الله میرعمادی با تاکید بر ضرورت کاربردی بودن پژوهش ها و تولید ثروت از طریق آنها برای کشور بیان داشت: «چه پژوهش کنیم» را به خوبی به آن نپرداخته ایم.

وی با اشاره به اینکه برای پژوهش واژه های مترادفی وجود دارد گفت: پژوهش به معنی کشف حقیقت، تولید و نوآوری بوده و این در حالیست که متاسفانه امروز با نگاهی با رساله های علمی می بینیم که در حد ۴۰۰ صفحه بوده و درصد کمی از آنها پژوهش است.

وقتی «پاورقی» پژوهش ها بیشتر از متن است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه بخشی از رساله های علمی به صورت نقل قول و ارجاعی از کتاب های مختلف دیگر است گفت: در حقیقت در این گونه پژوهش ها و رساله ها «پاورقی» بیش از متن است.

آیت الله میرعمادی با طرح این سوال که چند مورد از پژوهش ها تولید اندیشه جدید کرده است؟ گفت: خرد ورزی در پژوهش است.

وی با اشاره به اینکه به جای اینکه تولید علم و دانش در دانشگاهها بالا برود مصرف علم بالا رفته است گفت: در حال حاضر به جای اینکه تولید گرا باشیم مصرف گرا شده ایم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه ما خرد ورز نشده ایم بلکه به خرد دیگران دائما چشم دوخته ایم تصریح کرد: امام علی(ع) در اولین خطبه نهج البلاغه می فرماید که مهم ترین هدف برانگیخته شدن پیامبران الهی شکوفایی عقل و خرد انسان ها است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه پیامبران آمدند عقل بشری را شکوفا کنند گفت: پیامبران گنجینه های عقل را پرورش دادند و این بوده که اسلام یک ساعت تفکر را بهتر از ۷۰ سال عبادت می داند.

پژوهشی که منتهی به تولید شود هدیه الهی است

وی با تاکید بر اینکه ما حاضر هستیم به مصرف کننده علم حقوق کلان و به تولید کننده علم حقوق ناچیز بدهیم گفت: به کسی که مصرف کننده علم بوده و فقط کتاب را باز می کند و تدریس می کند حاضریم حقوق بالایی بدهیم اما حاضر نیستیم به پژوهشگری که زحمت کشیده و تولید کرده است توجه کنیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه وقتی پژوهشگری، پژوهش خودش را عرضه می کند اصلا توجهی به آن نمی کنیم و حقوق ناچیزی به او می دهیم ادامه داد: جامعه که به پژوهشگر می گوید «توچه کرده ای»؟ معلوم بوده که معنی پژوهش را نفهمیده است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه پژوهش از جایگاه والایی که باید برخوردار باشد، نیست گفت: در قرآن برای پژوهش واژه هایی مانند اجتهاد، تدبر، فکر و ... به کار رفته که همه این واژه ها عمق نگری است.

وی با تاکید بر اینکه در روایات دعا شده که «خدا رحمت کند کسی که خرد و اندیشه خود را پرورش بدهد» گفت: تعبیری که در روایات آمد این بوده که پژوهش اساس دین است و خرد چراغ هدایت است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مسئله پژوهش بسیار مهم است بیان داشت: همه چیز بر پایه پژوهش بوده و عقل و خرد ورزی که منتهی به تولید دانش، نظریه و ایده پردازی جدید شود از آن به عنوان هدیه الهی یاد می شود.

پژوهشگر با موانع متعددی روبرو است

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه پژوهشگر هدیه و نعمت الهی را تقدیم جامعه می کند گفت: فردای روز قیامت نیز خداوند ثواب را به اندازه خرد ورزی، تولید دانش و پژوهش افراد عطا می کند.

وی با طرح این سوال که ما پاداش پژوهشگر را چه قرار می دهیم؟ ادامه داد: اگر بخواهیم چگونه پژوهش کردن را بیاموزیم باید موانع پژوهش را رفع کنیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه پژوهشگر با موانع متعددی روبرو است گفت: پژوهشگر دغدغه معیشت، مسکن، تجاری سازی، جایگاه و ... دارد.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر هدایت گری پژوهش در مقام عمل بیان داشت: در این راستا نیازمند به استاد و هدایت گری پژوهش داریم.

وی با بیان اینکه باید علم و دانش را بالا ببریم و مطالعه انجام دهیم گفت: انسانی که دستش پر باشد می تواند حرف برای گفتن داشته باشد نه اینکه به زحمت برای نوشتن یک مقاله بعضی مطالب را از روی کتاب های دیگر جمع آوری کند.

پژوهشگر باید از سلامت نفس برخوردار باشد

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه باید وسعت دانش خود را برای انجام پژوهش بالا ببریم عنوان کرد: همچنین باید پژوهش در سایه مناظره و مباحثه باشد.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری کرسی آزاد اندیشی جای پژوهش و محلی برای ارائه پژوهش های علمی است گفت: اگر تبادل علم، تجربه و دانش صورت گیرد پژوهش رشد می کند.

وی با تاکید بر اینکه تقویت و گسترش پژوهش به تقویت و راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی است گفت: پژوهشگر از سلامت نفس و اعتماد نفس باید برخوردار باشد که در این صورت پژوهش او نیز پر برکت و جایگاه والایی خواهد داشت.