نباید به اسم بافت تاریخی از بهسازی مناطق شهری جلوگیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر رحمانی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی که در سالن جلسات استاندار برگزار شد، اظهار کرد: بافت فرسوده به اسم بافت ارزشمند تغییر پیدا کرده چون مردم را به تاریخ متوجه می کند.

وی افزود: البته نباید به اسم بافت ارزشمند یا اینکه بافت تاریخی از بهسازی مناطق مختلف شهری جلوگیری کرد چون نمی توان به مردم اعلام کرد که بوی لجن را تحمل کنید چون بافت ارزشمند است.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در ادامه تأکید کرد: فضای بافت فرسوده توسط شهرداری هم باید حفظ شود و هم اینکه در عین حال مورد بهسازی قرار بگیرد.

لزوم تشکیل چارت سازمانی

مهرداد نیکو سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خوزستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه بافت تاریخی معمولا ممکن است منطقه مسکونی هم باشد، گفت: باید چارت سازمانی برای تشکیل شهرداری بافت تاریخی را تعیین و بعد نسبت به تشکیل این شهرداری ها اقدام کرد.

اقامتگاه ها خیلی خصوصی نشود

مسئول دفتر معاونت عمرانی استانداری خوزستان همچنین عنوان کرد: استان خوزستان پتانسیل های خوبی برای گردشگری دارد و مردم هم چندان مکان های زیادی برای تفریح و گردشگری ندارند.

علی نیازی بیان کرد: تقاضا داریم در این سرمایه گذاری ها سعی شود که اقامتگاه ها خیلی خصوصی نشود تا عموم مردم بتوانند از این ظرفیت ها استفاده کنند.

«تنگه تکاب» یکی از ۳۰ منطقه گردشگری کشوری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز اظهار کرد: اسناد بالادستی و مصوبات آن، تنگه تکاب را به عنوان یکی از ۳۰ منطقه گردشگری مصوب شده کشوری تعیین می کند.

کیخسرو چنگلوایی گفت: این طرح سرمایه گذاری را باید به صورت تدوین شده ارائه بدهند تا بدانیم اراضی منابع طبیعی ملی است یا متعلق به کشاورزی و هم اینکه زمان بندی اجرای پروژه و تمامی جزئیات طرح را اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته سرمایه گذار این منطقه احداث هتل، سوئیت، کمپ کوهنوردی، مرکز همایش دولتی و خصوصی، ورزش های آبی، ماساژ، آب درمانی، ورزش های هوایی، سخره نوردی، پیست دوچرخه سواری و پیاده روی، پست دیده بانی برای دیدن حیات وحش، باغ سنتی، کمپ های دانشجویی و دانش آموزی، تأسیس شهربازی، پارکینگ، نمازخانه، رستوران های سنتی، سرویس های بهداشتی و ایجاد فروشگاه های صنایع دستی، ساخت ویلا و پایگاه های حیات وحش از جمله پیشنهادات به مشاور طرح برای ساخت در این منطقه است. همچنین پیش بینی شده تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان در این پروژه سرمایه گذاری شود و حتی قابلیت چند برابر شدن هم دارد.

مهرداد نیکو معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان به همراه برخی دیگر از اعضای این شورا تقاضا داشتند که طرح سرمایه گذاری در تنگه تکاب حتما ارائه، مسائل قانونی آن طی و در نهایت کمیته طبیعت گردی بررسی مورد بررسی قرار بگیرد.

نماینده سازمان آب و برق خوزستان نیز اعلام کرد که در منطقه تنگه تکاب طرحی را برای سرمایه گذاری گردشگری دارند. هنوز مشخص نیست طرح این سازمان در محدوده سرمایه گذاری بخش خصوصی هست یا اینکه خیر؛ استاندار خوزستان نیز خواستار تعیین این محدوده و دادن حق انتخاب به سرمایه گذار بخش خصوصی شد.