به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید که در نشست معاونان فنی و عمرانی مناطق ۲۲ گانه و مدیران معاونت فنی و عمرانی سخن می‌گفت، با تاکید بر آنکه تلاش برای نوسازی بافت فرسوده با وجود اقدامات راهگشای مدیریت شهری طی یک دهه اخیر همچنان نیازمند برداشتن گام‌های بلندتر است، توجه بیشتر به زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی بافت فرسوده و محلات محروم را یکی از وظایف مهم معاونان فنی و عمرانی مناطق ۲۲ گانه دانست.

جاوید در این نشست که با حضور عبادالله فتح اللهی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران برگزار شد، تکمیل شبکه فاضلاب و زیرساخت‌های جمع‌آوری و هدایت آبهای سطحی را از جمله نیازهای ضروری پایتخت دانست و یادآور شد تلاش برای تسریع روند تکمیل این دسته از زیرساخت‌ها، از جمله مواردی است که باید در محلات بافت فرسوده به صورت جدی‌تر دنبال شود.

در نشست این هفته معاونان فنی و عمرانی مناطق ۲۲گانه و مدیران معاونت فنی و عمرانی، گزارشی از آخرین اقدامات مدیریت شهری در خصوص نوسازی بافت فرسوده و فعالیت ستادهای بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران ارائه و بر لزوم همکاری نزدیک‌تر سازمان نوسازی با معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران به منظور نیل به مدیریت هماهنگ نوسازی و توجه به توسعه زیرساخت‌های عمرانی در بافت فرسوده تاکید شد. ارائه گزارش‌های مختلفی از آخرین جزئیات اجرایی طرح مرمت بزرگراه‌های پایتخت، وضعیت مناطق ۲۲گانه در خصوص پرداخت مطالبات مشاوران و همچنین مطالبات سازمان‌های تابعه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران از مناطق ۲۲گانه از دیگر دستورات این نشست بود.

در این نشست همچنین ابعاد مختلف پروژه احداث مسجد امام حسن مجتبی(ع) در منطقه ۱۶ توسط معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه تشریح شد؛ این پروژه به عنوان یکی از طرح‌های موفق توسعه فضاهای مذهبی به ویژه به لحاظ بهره‌گیری از ظرفیت‌های معماری ایرانی- اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.