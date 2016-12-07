متحدان اسد را تحریم می کنیم/ لزوم اعمال فشار تهران و مسکو بر دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سران کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا و کانادا با اتخاذ مواضعی مشترک، آمادگی خود را برای اِعمال تحریم هائی علیه متحدان «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه اعلام کردند.

سرویس مطبوعاتیِ کاخ سفید در واکنش به پیشروی های اخیر ارتش و نیروهای مردمی سوریه علیه تروریست ها در این کشور با انتشار بیانیه ای در این باره اعلام کرد: آماده ایم تا تمهیدات محدودکننده بیشتری را علیه افراد و یا نهادهائی که برای دولت سوریه و یا به نفع آن اقدام می کنند؛ به اجرا درآوریم.

بیانیه مذکور بدون اشاره به کمک های پیدا و پنهان محور غربی- عبری- عربی در ایجاد و گسترش گروه های متعدد تروریستی در سوریه و عراق می افزاید: از همه گروه ها در سوریه می خواهیم تا از قوانین بشردوستانه بین المللی از قبیل کنوانسیون های ژنو در سوریه پیروی کنند.

سرویس مطبوعاتیِ کاخ سفید اعلام کرد: «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد درباره جنایت های جنگیِ ارتکاب شده در سوریه صحبت کرده است. نباید آن هائی که مسؤول این جنایت ها هستند از مصونیت برخوردار باشند.

این بیانیه تأکید کرد: از سازمان ملل می خواهیم تا درباره گزارش های مرتبط، تحقیق و تفحص به عمل آورده و شواهدی را جمع آوری کند تا بر اساس آن مرتکبین اینگونه جنایت ها، پاسخگوی اقدامات خود باشند.

بیانیه کاخ سفید در پایان از ایران و روسیه نیز خواسته است تا از نفوذ خود برای تأثیرگذاری بر دولت سوریه پیرامون اوضاع حلب استفاده کنند.