تحریم‌ ها علیه روسیه یک سال دیگر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، در دیدار امروز «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا با سران کشورهای اروپایی، درباره ادامه تحریم‌ های روسیه برای یک سال آینده به بهانه تداوم تنش ها در مناطق بحرانی در شرق اوکراین توافق گردید.

رئیس‌جمهور آمریکا که آخرین سفر رسمیِ خود را به اروپا تجربه می کند، در این سفر با سران کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و انگلیس دیدار کرد.

علاوه بر موضوع تمدید تحریم‌ ها علیه روسیه، مسأله تداوم همکاری‌ ها در چارچوب سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، افزایش خطر گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه و تحریم احتمالی روسیه به دلیل مواضع این کشور در سوریه از دیگر مواردی بودند که مورد بررسی قرار گرفتند.

کاخ‌سفید در بیانیه ای در این باره اعلام کرد: شرکت کنندگان همچنین بر تداوم همکاری در چارچوب نهادهای چندجانبه مانند ناتو تأکید کردند.