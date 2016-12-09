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۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۱

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد:

سرمایه گذاری ۱۸۰ میلیارد تومانی در حوزه فناوری اطلاعات کردستان

سرمایه گذاری ۱۸۰ میلیارد تومانی در حوزه فناوری اطلاعات کردستان

سنندج- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به هدف دولت در کردستان گفت: تاپایان دولت یازدهم ۱۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات استان انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی صبح امروز جمعه در مراسم افتتاح همزمان پروژه های حوزه فناوری کردستان که در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری برگزار شد، گفت: کردستان باید به تابلو و ویترین وحدت، همدلی و انسجام در کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه کردستان استانی فرهنگی است، عنوان کرد: در این برهه کنونی لازم است ویژگی های فرهنگی استان در راستای تاکیدات مسئولان نظام به ویژه مقام معظم رهبری در زمینه حفظ و تحکیم وحدت برجسته تر شود.

وی اظهارداشت: وحدت و انسجام در استان هایی هم چون کردستان باید نمود عینی پیدا کند و این استان نه تنها در کشورمان بلکه در دنیا باید به الگویی در این رابطه تبدیل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: متاسفانه استان های مرزی مانند کردستان در گذشته مورد بی توجهی های فراوانی قرار گرفته است و دولت تدبیر و امید در راستای جبران عقب ماندگی ها و رفع مشکلات استان تمام تلاش خود را به کار گرفته است.

واعظی توسعه امکانات در مناطق مرزی به ویژه روستاها در حوزه فناوری ارتباطات را ضروری خواند و افزود: این مهم بهترین اقدام برای مقابله و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها است.

وی با اعلام اینکه امروز ۱۶۶ میلیارد تومان پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کردستان افتتاح شد، گفت: این مهم نوید بخش روزهای بهتر در حوزه فناوری اطلاعات در این استان است.

وی به دیگر اقدامات انجام شده در دولت یازدهم در کردستان اشاره کرد و اظهارداشت: در سه سال اخیر پهنای باند اینترنت کردستان ۸ برابر و شبکه انتقال هم ۲۱ برابرشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: اجرای ۲۶۲ کیلومتر فیبر نوری و افزایش ارتباط IT از یک مسیر به دو مسیر از دیگر اقدامات انجام شده توسط دولت تدبیر وامید در این استان است.

واعظی اضافه کرد: تمامی این اقدامات به منظور ارتقای زیرساخت های حوزه فناوری اطلاعات انجام شده است.

وی اعلام کرد: تا پایان دولت یازدهم ارتباط اینترنت ۸۸۱ روستای کردستان انجام و تمام شهرهای استان به نسل سوم اینترنت تلفن همراه متصل خواهند شد.

وی بیان کرد: علاوه بر مورد مذکور ۱۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات استان انجام خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای طرح تکاپو در این استان اشاره کرد و گفت: کردستان به عنوان استان پایلوت اجراکننده این طرح انتخاب شده و انتظار ما این است که تمامی دستگاه های مرتبط با این موضوع در این زمینه مشارکت فعال داشته باشند.

واعظی گفت: وزارت ارتباطات تمامی تعهدات خود را در رابطه با طرح تکاپو انجام داده و اگر احیانا مشکلی هم در این زمینه وجود داشته باشد آمادگی رفع آن را داریم.

کد مطلب 3845096

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