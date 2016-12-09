سنای آمریکا لایحه بودجه نظامی ۲۰۱۷ را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجلس سنای آمریکا اواخر روز پنجشنبه به وقت محلی، لایحه بودجه نظامی سالانه این کشور را به تصویب رساند.

در رای گیری سنا، ۹۲ نماینده به بودجه ۶۱۸.۹ میلیارد دلاری دفاع ملی رای مثبت و هفت نماینده نیز به آن رای منفی دادند.

از آنجا که مجلس نمایندگان نیز پیشتر با اکثریت آراء این لایحه را از تصویب گذرانده است، مانعی برای ارسال آن به «باراک اوباما» رئیس جمهوری دموکرات آمریکا وجود ندارد. این در حالی است که کاخ سفید هنوز موضع خود را نسبت به لایحه تصویب شده از سوی کنگره اعلام نکرده است.

این لایحه که آخرین مورد از نوع خود در دوره ریاست جمهوری اوباما است، برخی پیشنهادات حزب جمهوریخواه را در خود گنجانده که پیشتر مورد تایید وی نبود. در همین راستا، بودجه نظامی آمریکا افزایشی ۳.۲ میلیارد دلاری به خود می بیند حال آنکه چنین افزایشی در بودجه غیر نظامی پیش بینی نشده است.

این لایحه همچنین مانع از کاهش تعداد پایگاه های نظامی آمریکا است حال آنکه مقامات پنتاگون شمار آنها را بیش از حد مورد نیاز توصیف می کنند. در عین حال، لایحه اخیر با طرح کاهش نیروهای نظامی نیز مخالفت می کند.

حمایت از ادامه فعالیت زندان «گوانتانامو» که تعطیلی آن از وعده های دوره ریاست جمهوری اوباما بوده است نیز از دیگر موارد قید شده در لایحه بودجه نظامی مورد تایید کنگره آمریکا است.

گفتنی است که کثرت آراء موافق با لایحه اخیر در هر دو مجلس نمایندگان و سنا به قدری هست که مانع از وتوی اوباما شود.