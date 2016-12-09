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۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۴

سازمان ملل:

نیروهای مسلح سوری مانع از خروج غیر نظامیان از شرق حلب می شوند

نیروهای مسلح سوری مانع از خروج غیر نظامیان از شرق حلب می شوند

علیرغم توقف عملیات ارتش سوریه با هدف تسهیل خروج غیرنظامیان از شرق حلب، گزارش هایی مبنی بر کارشکنی نیروهای مسلح سوری در این زمینه و مفقود شدن شماری از غیرنظامیان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، سازمان ملل متحد می گوید نیروهای مسلح سوری مانع از خروج غیرنظامیان از شرق حلب می شوند. این در حالیست که به گفته «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه، ارتش سوریه با هدف تسهیل روند خروج غیرنظامیان از منطقه جنگی شرق حلب، عملیات نظامی خود را در این بخش متوقف کرده است.

همچنین به گفته مقامات سازمان ملل، صدها نفر از مردان غیر نظامی سوری در حین خروج از منطقه جنگی مفقود شده و اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست.

گفتنی است که نیروهای ارتش سوریه طی هفته های اخیر، موفق به بازپس گیری  ۷۵ درصد از مناطق شرقی حلب شده اند که در چهار سال گذشته در اشغال نیروهای مسلح سوری قرار داشته است.

همچنین ظرف ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۸ هزار غیر نظامی اقدام به ترک منطقه جنگی کرده اند.

طبق گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، شمار غیر نظامیان گرفتار در شرق حلب به یکصد هزار نفر می رسد.

کد مطلب 3845323
مریم خرمایی

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    نظرات

    • جواد DE ۰۱:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
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      باید ارتش با دقت کامل تروریستهایی که داخل مردم هستند را شناسایی و دستگیر کند باید اول تمام کسانی که بطرف نیروهای مقاومت می آیند در قرنطینه کنترل و مردم عادی از تروریستها جدا شوند. مردم میتوانند به ارتش سوریه در شناسایی تروریستها کمک کنند.

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