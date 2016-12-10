واریز ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه به صندوق نوآوری و شکوفایی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهزاد سلطانی در نشستی خبری که ظهر امروز در مجتمع شکوفایی و نوآوری شرکتهای دانشبنیان برگزار شد، اظهار داشت: ۲۰ درصد از توانایی پژوهشی در کشور مربوط به پژوهشهای بنیادی، ۲۰ درصد مربوط به پژوهشهای توسعهای و ۶۰ درصد از توانایی پژوهشی کشور مربوط به پژوهشهای کاربردی است.
وی با بیان اینکه پژوهش و فناوری مکمل هم هستند، گفت: این سه توانایی باید در نهایت به محصول یا خدمات دانشبنیان تبدیل شوند.
به گفته رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، اگر از هر ۱۰ فارغالتحصیل دانشگاهی یک نفر از آنها یک شرکت دانشبنیان تأسیس کنند، کشور آباد خواهد شد.
آخرین آمار شرکتهای دانشبنیان
سلطانی در ادامه با اشاره به آمار شرکتهای دانشبنیان اظهار داشت: تاکنون ۲۷۶۷ شرکت دانشبنیان به تصویب رسیدهاند که از این تعداد ۲۸۲۷ طرح برای دریافت تسهیلات به صندوق مراجعه کردهاند؛ همچنین از این تعداد ۲۴۲۵ طرح تعیین تکلیف و ۵۳۰ طرح در دست بررسی هستند.
وی افزود: میزان تقاضای این شرکتها برای دریافت تسهیلات برابر با هزار میلیارد تومان بوده است و با توجه به اینکه نرخ مصوب برای صندوق نوآوری و شکوفایی ۶۲ درصد است، این میزان به تصویب نخواهد رسید.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه ۱۵۰۲ طرح برای دریافت تسهیلات صندوق به تصویب رسیدهاند، گفت: همچنین بیش از ۸۱۳ طرح رد شده و یا به تصویب نرسیدهاند که این شرکتها میتوانند به جای طرح مردودی، طرح جایگزین را به صندوق ارائه کنند.
سلطانی با بیان اینکه این ۱۵۰۰ طرح در طی سه سال به تصویب رسیده است، گفت: مبلغ تصویب شده برای این تعداد طرحها از ۹۰۰ میلیارد تومان گذشته است.
وی افزود: ارزیابی طرحها به صورت برونسپاری است که توسط کارگزاران و یا اساتید دانشگاهی که به مباحث مالی، اقتصادی، فنی و تخصصی مسلط هستند، مورد ارزیابی قرار میگیرد.
سلطانی خاطرنشان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی برای صندوقهای پژوهش و فناوری مبلغ ۷۵ میلیارد تومان، برای تأمین دفاتر کاری ۲۰۰ میلیارد تومان و برای ضمانتنامه ۱۰۰ میلیارد تومان مصوب کرده که پرداخت شود.
اولویتبندی فناوریهای مختلف برای دریافت تسهیلات از سوی صندوق
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه فناوری زیستی رتبه اول را در استفاده از تسهیلات صندوق به خود اختصاص داده است، گفت: درواقع میتوان گفت فناوری زیستی، تکنولوژی اول کشور در بخش خصوصی به شمار میرود؛ این فناوری به لحاظ تعدادی ۲۱۹ شرکت و از نظر ریالی ۱۸۸ میلیارد تومان تسهیلات از صندوق دریافت کرده است.
به گفته سلطانی، فناوری زیستی مشمول فناوریهای غذایی، کشاورزی، دامی، گیاهی، صنعتی، محیطزیست و مولکولی میشود.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به رتبه دوم فناوری در کشور اظهار داشت: الکترونیک و کنترل، دومین فناوری است که توانسته از تسهیلات صندوق بیشترین بهره را ببرد؛ به طوری که ۲۴۲ شرکت به ارزش ریالی ۱۲۷ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
سلطانی با بیان اینکه تجهیزات پیشرفته ساخت و ساز، مقام سوم فناوری کشور است، گفت: تعداد ۲۲۵ شرکت به میزان ۱۱۸ میلیارد تومان از تسهیلات صندوق بهره گرفته است.
وی گفت: همچنین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده به طوری که ۲۲۱ شرکت به میزان ۱۰۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از تسهیلات صندوق استفاده کرده است.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: رتبه پنجم مربوط به داروهای پیشرفته با ۹۲ شرکت و دریافت ۸۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و تجهیزات و مواد پیشرفته، رتبه ششم با ۴۲ شرکت و ۶۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به خود اختصاص دادهاند.
به گفته وی، مواد پیشرفته، سایر حوزههای مربوط به نیروگاهها، حوزههای ساختمانی، هوافضا، نانو، اپتیک و فوتونیک، انرژیهای نو و وسایل و تجهیزات پزشکی رتبههای بعدی را از نظر دریافت تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی به خود اختصاص دادهاند.
وی با بیان اینکه مجموعاً ۵۵۰ میلیارد تومان به طرحها از سوی صندوق پرداخت شده است، گفت: به لحاظ مبلغی که در اختیار داریم، ۱۳۰۰ میلیارد تومان مصوب کردهایم.
واریز ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه به صندوق نوآوری و شکوفایی
سلطانی با بیان اینکه قرار است از صندوق توسعه ملی، بودجهای تا پایان سال به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص یابد، گفت: این بودجه برابر با ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که قرار است از بانک مرکزی به خزانه معاونت و از آن به صندوق نوآوری و شکوفایی واریز شود.
وی با اینکه در صندوق نوآوری و شکوفایی ۱۵ طرح برای ارزیابی وارد میشود، تصریح کرد: از نظر ریالی میتوان گفت هزار میلیارد طرح به صندوق وارد میشود که پیشبینی میشود نتوانیم همه این میزان را تا پایان سال به طرحها واریز کنیم و این میزان حمایتها به سال آینده کشیده خواهد شد.
مساعدت رئیسجمهور برای تأمین بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تأکید بر اینکه رئیسجمهور به صندوق نوآوری و شکوفایی و ایجاد شرکتهای دانشبنیان و میزان حمایت از آنها تأکید دارند، گفت: رئیسجمهور قول مساعدت برای تأمین بودجه صندوق از سایر نهادها را به ما داده است.
سلطانی افزود: برای سال آینده ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق اختصاص مییابد؛ این میزان برابر با ۶۶۰ میلیارد تومان است.
وی تأکید کرد: همچنین ما هنوز به تأمین بودجه صندوق از نیم درصد بودجه دولت نیز امید داریم که سالیانه به صورت کمک برای صرف سرمایهگذاریهای خطرپذیر واریز می شود.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به سرمایهگذاریهای خطرپذیر گفت: این نوع سرمایهگذاری هنوز در فضای کشور جای خود را پیدا نکرده است، به همین دلیل با گذشت دو سال که ما اعلام کردهایم میتوانیم این کار را انجام دهیم، هنوز هیچ شرکتی اقدام نکرده است؛ کماکان شرکتهای متقاضی دریافت وام هستند تا اینکه سرمایهگذاری خطرپذیر داشته باشند.
به گفته سلطانی، از ابتدای به وجود آمدن صندوق نوآوری و شکوفایی تاکنون حدود ۲۸۰۰ طرح برای اخذ وام به صندوق مراجعه کردهاند، اما از این تعداد تنها ۸۷ طرح برای مشارکت سرمایهگذاری خطرپذیر بودهاند که در نهایت ۴۰ شرکت از این تعداد با هدف این نوع سرمایهگذاری پیشقدم شدهاند؛ هنوز فرهنگ درخواست سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور پایین است.
ایجاد صندوقی برای صندوقهای پژوهش و فناوری
وی در ادامه با اشاره به ایجاد صندوقی برای صندوقهای پژوهش و فناوری اظهار داشت: کارگروه صندوق پژوهش و فناوری در صندوق پژوهش و فناوری با ریاست وزیر علوم ایجاد شده که این میتواند موضوعی برای پیگیری نوعی تخصص برای سرمایهگذاری و مشارکت در صندوقها باشد.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: پارکهای فناوری سراسر کشور میتوانند در بحث توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان با صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری کنند.
سلطانی اظهار داشت: اگر پارکهای علم و فناوری خواستار برگزاری کلاسهای آموزشی برای شرکتهای دانشبنیان باشند، میتوانند هزینه آن را از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کنند؛ در این موضوع پارک علم و فناوری تبریز پیشقدم شده است.
تقلیل زمان ارزیابی طرحها در صندوق نوآوری و شکوفایی
وی با بیان اینکه برای کم کردن زمان ارزیابی طرحها در صندوق، روشهایی پیش گرفتهایم گفت: مسیر ارزیابی طرحها باید کوتاه شوند تا بتوانیم تعداد بیشتری از طرحها را برای دریافت تسهیلات به تصویب برسانیم.
سیستم غزال رونمایی خواهد شد
سلطانی در خصوص سیستم «غزال» که سامانهای برای نشان دادن مراحل ارزیابی طرحهای وارد شده به صندوق از سوی شرکتهای دانشبنیان است، گفت: این سامانه اکنون به صورت آزمایشی فعال است و قرار است به زودی رونمایی شود.
به گفته وی، در این سامانه تمام مراحل ارزیابی، تصویب و نظارت طرح در آن مشخص شده است، درواقع این سامانه آخرین وضعیت طرح را در اختیار شرکتهای دانشبنیان متقاضی، صندوق نوآوری و شکوفایی و کارگزاران قرار میدهد.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه از ابتدای به وجود آمدن صندوق تاکنون وامهایی در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار گرفته که اکنون زمان بازپرداخت آنها فرا رسیده است، افزود: در حال حاضر ۲۰ طرح به ارزش ریالی ۸ میلیارد تومان بازپرداخت خود را انجام دادهاند.
سلطانی با بیان اینکه البته ۲۰ درصد از شرکتها تقاضای امهال برای بازپرداخت دارند، گفت: نهایتاً شرکتها میتوانند سه ماه مهلت بگیرند اما بعد از آن باید میزان وام دریافتی را به صندوق بازگردانند.
وی با بیان اینکه در صندوق نوآوری و شکوفایی ۲۰ طرح خاتمهیافته مالی وجود دارد که وارد بازار شدهاند، گفت: همچنین ۲۶۰ طرح خاتمهیافته فنی از سوی صندوق مورد حمایت قرار گرفتهاند که به محصول تبدیل شدهاند ولی هنوز وارد بازار نشدهاند.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص ایجاد شرکتهای دانشگاهی دانشبنیان گفت: ما از ایجاد چنین شرکتهایی حمایت خواهیم کرد و با وجود معرفی نوع حمایتمان هنوز درخواستی از سوی دانشگاهها نداشتهایم.
سلطانی افزود: درواقع دانشگاه، استاد و دانشجوی فارغالتحصیل میتوانند به واسطه پایاننامهای که قابلیت تجاریسازی دارند، یک شرکت دانشبنیان تأسیس کنند و ما هم از سوی صندوق به عنوان سهامدار با آنها شریک شویم تا در نهایت محصولی به مرحله تجاریسازی برسد.
نظر شما