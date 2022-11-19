به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، مرتضی تقوایی حسینزاده، مدیر عامل یک شرکت دانشبنیان گفت: این شرکت در حوزه بهرهوری صنایع و تحول دیجیتالی صنعتی در حال فعالیت است و توانسته طرحی را برای تعمیر و نگهداری تجهیزات در مجموعههای صنعتی و کارخانهها با کاربرد هوش مصنوعی آغاز کند.
وی افزود: سال ۱۳۹۹ با توجه به افزایش قیمت ارز، میزان جبران خسارات تجهیزات صنعتی بیش از ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد. علاوه بر این وقتی یک ماشین یا تجهیز خراب میشود فرآیند تولید نیز تا مدتی به توقف میانجامید و این خود خسارتی بزرگتر بود. همچنین در تعمیر قطعات در برخی شرکتها یا سازمانها سیستم ارائه خدمات عمومی مانند آبرسانی و برقرسانی قطع میشد.
مدیر عامل شرکت دانشبنیان بیان کرد: ما این طرح را با مطالعات گستردهای آغاز و پس از بررسی استانداردهای مختلف حوزه نت و امکانات محصولات مشابه داخلی و خارجی، توسعه دادیم. این محصول ظرفیت خوبی برای صادرات دارد. در این راستا ما یک دفتر در کشور سوئیس تاسیس کرده و به دنبال توسعه بازارهای خود هستیم.
تقوایی حسینزاده افزود: مدتی پیش مدیران وزارت نفت از این سامانه بازدید کردند و اظهار داشتند که این سامانه نسبت به نمونههای دیگر بسیار جامعتر و کارآمدتر است و امکان استفاده از آن با سهولت بیشتری انجام میپذیرد.
مدیر عامل شرکت اظهار کرد: ما این سامانه را در قالب یک طرح کلان ملی طراحی کردهایم و باور داریم که استفاده آن در بخشهای مختلف سبب کاهش قابل توجه هزینههای نگهداری و تعمیرات میشود.
وی افزود: سامانه کاهش هزینههای تعمیر تجهیزات صنعتی، نوعی سامانه مدیریت داراییهای فیزیکی است که در حوزه بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه کاربرد دارد.
به گزارش مهر، میزان سرمایهای که این شرکت دانش بنیان دریافت کرده ۴.۵ میلیارد تومان بوده که سه میلیارد تومان از این مقدار را صندوق نوآوری و شکوفایی و ۱.۵ میلیارد باقی را نیز صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی تامین کرده است.
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