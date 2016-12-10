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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۰۹

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان:

۱۲ هزار فرصت شغلی با اجرای طرح «تکاپو» در لرستان ایجاد می‌شود

۱۲ هزار فرصت شغلی با اجرای طرح «تکاپو» در لرستان ایجاد می‌شود

خرم آباد - معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از ایجاد ۱۲ هزار فرصت شغلی با اجرای طرح تکاپو در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم سالاری در جلسه هماهنگی طرح تکاپو در سخنانی با مثبت خواندن هماهنگی ها برای اجرای بهتر طرح، اظهار داشت: ۱۱۹ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح «تکاپو» در استان لرستان درنظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: برای تحقق اهداف طرح تکاپو در شهرستانها کمیته ویژه توسعه اشتغال تشکیل شده و سازمان آموزش فنی و حرفه ای متولی بحث آموزش مهارت است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود با اجرایی شدن طرح تکاپو ۱۲ هزار شغل در استان ایجاد شود.

معاون اشتغال و کار آفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: در این کمیته فرم هایی طراحی و شاخص های ویژه ای تعریف شده و در ابتدا به شناسایی و اولویت بندی خرده پروژه ها در شهرستانها پرداخته ایم.

سالاری تصریح کرد: به عنوان مثال تولید پوشاک، عسل و حبوبات را در صدر پروژه های قابل اجرا در شهرستان دلفان قرار داده ایم و شروع فعالیت این طرح را در شهرستان دلفان در دو رسته پوشاک و عسل در دستور کار قرار داده ایم.

کد مطلب 3846541

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