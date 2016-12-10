به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم سالاری در جلسه هماهنگی طرح تکاپو در سخنانی با مثبت خواندن هماهنگی ها برای اجرای بهتر طرح، اظهار داشت: ۱۱۹ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح «تکاپو» در استان لرستان درنظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: برای تحقق اهداف طرح تکاپو در شهرستانها کمیته ویژه توسعه اشتغال تشکیل شده و سازمان آموزش فنی و حرفه ای متولی بحث آموزش مهارت است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود با اجرایی شدن طرح تکاپو ۱۲ هزار شغل در استان ایجاد شود.

معاون اشتغال و کار آفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: در این کمیته فرم هایی طراحی و شاخص های ویژه ای تعریف شده و در ابتدا به شناسایی و اولویت بندی خرده پروژه ها در شهرستانها پرداخته ایم.

سالاری تصریح کرد: به عنوان مثال تولید پوشاک، عسل و حبوبات را در صدر پروژه های قابل اجرا در شهرستان دلفان قرار داده ایم و شروع فعالیت این طرح را در شهرستان دلفان در دو رسته پوشاک و عسل در دستور کار قرار داده ایم.