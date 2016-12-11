حسین نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با وجود اینکه رکود بازار اردبیل به نسبت سال گذشته با بهبود همراه است اما همچنان شاهد رونق حداقلی معاملات در بازار هستیم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا رکود در بازار می‌تواند منجر به تخلف شود، اضافه کرد: عمده تخلفات بازار اردبیل فروش اجناس غیربهداشتی است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد رکود نیز می‌تواند منجر به تخلف شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان باذکر مثالی به پرونده گران‌فروشی لوازم‌خانگی در اردبیل اشاره کرد و بیان داشت: در این پرونده فروشنده به دلیل رکود جنس موجود را به قیمت چند برابری فروخته بود.

نجف زاده تأکید کرد: به دلیل اینکه اغلب واحدهای تجاری اجاره‌ای در وضعیت رکود آسیب می‌بینند با کاهش سطح معاملات واحد تجاری حتی قادر به تأمین هزینه‌های روزمره نیست و همین موضوع موجب می‌شود در برخی مواقع اجناس گران‌تر به فروش رسد.

وی به ضرورت تلاش همه دستگاه‌های اجرای استانی برای بهبود فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: هر چند در بازار اردبیل تورم جهنده نداریم اما نوسانات قیمت برخی کالاها مشاهده می‌شود که با برقراری آرامش در بازار از تخلفات احتمالی جلوگیری خواهد شد.