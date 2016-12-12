نقش سبک زندگی و استرس در بروز تپش قلب

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام انجمن قلب آمریکا تپش نامنظم قلب مرتبط با فیبریلاسیون دهلیزی می تواند منجر به لختگی خون، سکته، نارسایی قلبی و سایر مشکلات قلبی شود.

یک مطالعه شامل بیش از ۶۵۰۰ فرد بزرگسال بدون بیماری قلبی بود. هفت فاکتور مرتبط با سلامت قلب در این افراد اندازه گیری شد: سیگار کشیدن، شاخص توده بدنی، فعالیت فیزیکی، رژیم غذایی، کلسترول کل، فشارخون و قندخون. انجمن قلب به این فاکتورها « Life's Simple ۷» می گوید.

افرادی که بالاترین امتیاز را از این فاکتورها گرفتند ۴۱ درصد کمتر در معرض ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی قرار داشتند. افراد با میانگین امتیازات ۸ درصد کمتر در معرض ابتلا به تپش قلب غیرعادی قرار داشتند.

محققان دریافتند افزایش سلامت قلب می تواند از بروز فیبریلاسیون دهلیزی پیشگیری کند.

در مطالعه ای دیگر، ارتباط بین استرس و فیبریلاسیون دهلیزی در بیش از ۲۶۲۰۰ زن بررسی شد. منابع استرس شامل شغل، خانواده، وضعیت مالی، حوادث آسیب زا نظیر مرگ فرزند، و مسائل مربوط به همسایگی بود.

محققان دریافتند زنان مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی دارای نمرات بیشتری در مسائل مالی، حوادث آسیب زا زندگی و استرس های ناشی از همسایه بودند.