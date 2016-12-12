به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به گسترش روزافزون استفاده از فناوری در ایران و استقبال حداکثری افراد جامعه به فضای مجازی، در سالهای اخیر شاهد پیشرفتهای چشمگیر و اتفاقات فراتر از انتظار در این حوزه توسط فعالان عموماً جوان این عرصه بودهایم.
در این بین نیاز به ایجاد ارتباطی نزدیک میان بخش خصوصی و جوانان در وب فارسی با دولت و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بوده است.
در این رابطه اجلاس توسعه دهندگان وب فارسی از ساعت ۸ صبح امروز ۲۲ آذرماه با حضور طراحان و توسعهدهندگان وب، فعالان فضای مجازی و علاقهمندان به حوزه ارتباطات و فضای وب در سالن همایشهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار میشود تا این مساله مهم را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
در این اجلاس سخنرانانی از حوزههای مختلف تخصصی نظیر مهدی راسخ (معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات)، شروین مشایخ (مربی استارتاپ، طراح و مشاور دیجیتال)، سجاد بهجتی (استراتژیست محتوا و کپی رایتر)، سالار کابلی (توسعهدهنده نرمافزار)، حمید همتی (ریاست کانون توسعهدهندگان فضای مجازی) حضور دارند.
همچنین اسما کروبی (مدیریت طراحان تجربه تی آرا)، مصطفی امیری (بنیانگذار زرینپال)، اکبر هاشمی (سردبیر هفتهنامه شنبه)، مهدی رودکی (متخصص سئو)، محمدمهدی باقری (ویراستار و پژوهشگر زبان فارسی)، ناصر غانم زاده (مدیر فینوا و سرمایهگذار) و محمدامین مصباحی (متخصص معماری نرم افزار) به سخنرانی و ارائه مطالب مفید در حوزههای مرتبط خواهند پرداخت.
همچنین در پایان این اجلاس، پانلی تخت عنوان «بررسی حباب استارتاپ در وب فارسی» برگزار خواهد شد که به بررسی موانع رشد استارتاپها، خطرهای احتمالی برای پیشرفت آنها و مسائل مرتبط با کسب و کارهای نوپا برگزار میشود که ریاست این پانل را اکبر هاشمی، سردبیر هفتهنامه شنبه بر عهده خواهد داشت.
همچنین مصطفی امیری، ناصر غانم زاده و محمدامین مصباحی از اعضای این پانل خواهند بود.
مخاطبان جهت پیشنهاد پرسش از این کارشناسان در پانل مذکور میتوانند سوالات خود را با هشتگ #AskPW در شبکههای اجتماعی مطرح کنند.
همچنین محورهای اصلی برگزاری این اجلاس کسب و کارهای اینترنتی، اقتصاد فضای مجازی، امنیت سایبری، سیستمهای تحت وب و طراحی و توسعه وب عنوان شده است.
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