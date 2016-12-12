ابوتراب خسروی به شنیدن داستان دعوت شد/بررسی تطبیقی آثار«رولد دال»

مدیر مجموعه فرهنگی «پیرسوک» در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در ادامه نشست های شنیدن داستان که به خوانش آثار نویسندگان با حضور خالق آن برگزار می شود، گفت: دوشنبه ۲۲ آذرجاری از ساعت ۱۸ و سی دقیقه در حالی میزان ابوتراب خسروی رمان نویس هم استانی هستیم که این چهره شناخته شده قصد دارد داستان «خاک تلخ» را برای مخاطبان ادبیات ایرانی بخواند.

نیما تقوی همچنین به داستان خوانی دیگری در ادامه این نشست اشاره کرد و افزود: داستان‌های «نظاره دار آویزی او» و «پریشانی بی نام و رویا» اثر حسین رحیمی نیز در این دعوت به شنیدن داستان خوانده خواهد شد.

وی با بیان اینکه ورود به این برنامه برای همگان آزاد است، یادآور شد: تاکنون در سلسله نشست های شنیدن داستان که در مجموعه پیرسوک برگزار می شود، آثاری از محمود استادمحمد، محسن شریف، مجید برزگر، کیوان نریمانی، محمد کشاورز، آصف سلطان زاده و ... به خوانش گذاشته شد.

مدیر سینماتک پیرسوک درخصوص برنامه های سینمایی این سالن، اظهار کرد: دوره بررسی تطبیقی آثار «رولد دال» از برنامه های این سینماتک است که با حضور احمد اکبرپور، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان و دکتر علی آذری، منتقد و کارشناس سینما برگزار می شود.

تقوی تاریخ برگزاری نشست یادشده را سه شنبه ۲۳ آذرماه ساعت ۱۹ اعلام کرد و افزود: در این برنامه، فیلم انیمیشن «آقای فاکس شگفت انگیز» به کارگردانی «وس اندرسون» به نمایش گذاشته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه فرهنگی هنری پیرسوک در شیراز، خیابان زند ، کوچه ۳۸ (کوچه بانک کشاورزی)، پلاک ۱۳ قرار دارد.