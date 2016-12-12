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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۲

امیرعبداللهیان:

سفر نتانیاهو به باکو سرآغاز فتنه جدید در منطقه است

سفر نتانیاهو به باکو سرآغاز فتنه جدید در منطقه است

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین گفت: انتشار خبر سفر هفته جاری نتانیاهو به باکو از سوی مقامات رژیم اشغالگر قدس، سرآغاز فتنه جدید در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان با اشاره به مطرح شدن سفر نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان، اظهار داشت: انتشار خبر سفر هفته جاری نتانیاهو به باکو از سوی مقامات رژیم اشغالگر قدس، سرآغاز فتنه جدید در منطقه است.

وی افزود: اظهارات مداخله جویانه نتانیاهو در آستانه سفرش به باکو، تحریک کننده و با هدف بر افروختن اتش فتنه از حوزه آسیای میانه و قفقاز به شمار می رود.

دستیار رئیس مجلس در امور بین الملل تاکید کرد: دفاع از مردم مظلوم فلسطین و قدس بعنوان قبله اول مسلمین، وظیفه همه دول و ملل اسلامی است؛ تهران از مردم و مقاومت فلسطین در مقابل اقدامات جاه طلبانه رژیم صهیونیستی حمایت می کند.

کد مطلب 3847935

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    نظرات

    • یاسر IR ۱۱:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      0 0
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      هدف تربیت جاسوس جهت ترور دانشمندان عزیز ماست

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