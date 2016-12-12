واقف ۱۰۰ میلیاردی یک وقف دیگر به ثبت رساند/ وقفی با نیت اشتغال

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری همایش یاوران وقف در ایام دهه وقف و تجلیل از فعالان این عرصه در محل ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس از یک وقف جدید در شیراز رونمایی شد.
حاج محمدحسن کاظمی شیرازی که در اردیبهشتماه سال جاری و همزمان با مبعث پیامبر مکرم اسلام(ص) بزرگترین وقف عصر حاضر را به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسانیده بود، این کار حسنه را دوباره تکرار کرد.
این وقف جدید شامل یک قطعه زمین به مساحت ۸۶۶ متر مربع و به ارزش ۲۰ میلیارد ریال با نیت اشتغالزایی افراد فاقد درآمد یا کمدرآمد و همچنین احداث ساختمان جهت فعالیت و اشتغال زنان بیسرپرست است.
احداث ساختمان پیشبینی شده در این موقوفه، توسط واقف صورت میگیرد و در صورت نیاز قسمتی از ساختمان برای اقامت یا استراحت شبانه زنان شاغل و فاقد محل سکونت اختصاص مییابد.
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