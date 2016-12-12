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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۸

درخواست افغانستان از سازمان ملل برای حذف نام حکمتیار از لیست سیاه

درخواست افغانستان از سازمان ملل برای حذف نام حکمتیار از لیست سیاه

وزارت خارجه افغانستان امروز نامه ای برای حذف نام «گلبدین حکمتیار» از لیست سیاه به سازمان ملل ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل  از خبرگزاری «رصد»، وزارت امور خارجه افغانستان یک نامه‌ رسمی به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده و در آن خواستار حذف نام گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه این سازمان شده است.

«تواب غورزنگ» سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است: دولت افغانستان از طریق وزارت خارجه درخواستی رسمی به کمیته شورای امنیت سازمان ملل ارسال کرده تا نام رهبر حزب اسلامی، از لیست تحریم های این سازمان برداشته شود.

گلبدین حکمتیار در مهرماه سال جاری توافقنامه صلحی را با دولت افغانستان به امضا رساند که خارج شدن نام وی از لیست سیاه سازمان ملل، یکی از مواد این توافقنامه بود.

شورای عالی صلح افغانستان نیز به تازگی اعلام کرده است که گلبدین حکمتیار تا خارج شدن نام وی از لیست تحریم های سازمان ملل، به‌ طور موقت در شهر «جلال‌آباد» مرکز ولایت «ننگرهار» در شرق افغانستان، اقامت خواهد کرد.

کد مطلب 3847974
علی کاووسی نژاد

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